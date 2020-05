Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","shortLead":"Hasznos dokkolót talált ki notebookokhoz a Microsoft.","id":"20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a83898-cc48-4465-9169-69b0a94f61c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832ed144-93f7-4880-9886-1d29d687bf7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_microsoft_surface_book_szabadalom_dokkolo_laptop_hutese","timestamp":"2020. május. 31. 10:03","title":"Csak rá kell pattintani a mágnesre a laptopot, és már indul is a hűtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","shortLead":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","id":"20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b9210-63ca-4af6-be87-f13d8965667c","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 30. 13:59","title":"Kínában gyártották a maszkokat, amiket az Operatív Törzs szerint meg kellett semmisíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","shortLead":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","id":"20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636aeba5-318e-478a-a7a2-467312a49c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","timestamp":"2020. május. 31. 10:59","title":"Talált bankkártyáról lopott egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","shortLead":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","id":"20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23992cac-b4f1-4ebe-89d6-2a0efd24e19e","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","timestamp":"2020. május. 31. 14:12","title":"Veszélyes gyerekjátékokra figyelmeztetnek a fogyasztóvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","shortLead":"A világ minden tájáról érkeznek majd a fellépők a képernyőre. ","id":"20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba53b0b-3dc9-44ff-956a-c7b95416cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605ea18d-b989-4c4d-91cd-81e08b19e875","keywords":null,"link":"/elet/20200529_24_oras_adomanygyujto_elo_show","timestamp":"2020. május. 29. 15:40","title":"A listás sztárokkal indul egy 24 órás adománygyűjtő élő show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949e54ea-443e-4f81-a76d-5f8dba62c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","timestamp":"2020. május. 30. 11:30","title":"Fülke: „Orbán csak annyira zseniális, mint az, aki Mercedes jelet ragaszt egy Skodára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","shortLead":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","id":"20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bce72-9097-45db-8051-3c87277b60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","timestamp":"2020. május. 30. 11:55","title":"18 év után, hétfőn szabadul Kaiser Ede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]