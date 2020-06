A szünnap ellenére a devizapiacon hétfőn is van kereskedés, és ennek a forint örülhet, hiszen délutánra 344,87-ig erősödött az euróval szemben, ami 0,6 százalékkal marad el a péntek esti árfolyamtól. Ezzel az utóbbi egy hétben 1,7 százalékkal erősödött a magyar deviza, egy hónap alatt pedig 2,6 százalékos volt a javulás – írta a portfolio.hu.

A mai erősödés még a múlt heti sikeres kitörés eredménye, a 348-as erős támaszt sokáig kerülhette a magyar deviza, annak áttörése után várható volt, hogy további tér nyílhat meg az erősödésre. Technikailag akár 340 közelébe is szabad lehet a forint útja, persze a mai szárnyaláshoz az alacsony likviditás is hozzájárul, hiszen a világ piacainak többsége zárva tart. Kérdés, hogy ezt az erősödő tendenciát tudja-e tartani kedd reggel is a magyar fizetőeszköz. A dollárral szemben most 310 alatt jár a forint, míg az angol font jegyzése 386,5-nél jár.