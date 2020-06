Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre két és félszeresére nő, miután az iparűzési adó fizetési küszöbét tízezer forinttal szállítja le a kormány. A 3200 önkormányzatból nyolcszáznak nem marad szinte semmije, a többinek meg eddig sem volt szabad mozgástere. Az önkormányzatok negyedét sújtja a legújabb kormányzati intézkedés Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai sokféleség évtizedek óta tartó romlását, aminek egyik fő oka továbbra is az intenzív gazdálkodás. Eddig kudarcot vallott az EU agrárpolitikája a biológiai sokféleség megőrzésében Az elmúlt években egyre többet beszélünk arról, milyen környezetszennyező is a divatipar. A koronavírus-járvány azonban az ágazat egyéb problémáira is keményen rávilágított. A koronavírus-járvány azonban... Elbúcsúzhatunk a szuperolcsó ruháktól a járvány miatt? Úgy tűnik, nem ragaszkodunk az azonnali váltáshoz, mármint ami a Windows-verziókat illeti. Egy felmérés kiderítette, hogy még mindig egy immár egyéves verziót használnak a legtöbben. A válasz meglepő lehet Melyik számítógépen milyen Windows-verzió fut? Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni. Benyújtották a lex Gyöngyöspatát A buffalói rendőrség különleges egységének minden munkatársa lemondott, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását két, felfüggesztett rendőrkollégája mellett, akik a George Floyd halála nyomán kialakult tüntetésekben földre löktek egy idős férfit. Társaikat támogatva mondott le a buffalói rendőri egység, amelynek tagjai fellöktek egy idős férfit A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. Napvégi gondolatok Trianon ürügyén Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján Tamás ellen, Trump izgulhat. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Szabad menni, szabad jönni, se teszt, se karantén