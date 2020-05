Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","shortLead":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","id":"20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e641b03-910c-442b-9df8-2d9da1d3e5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","timestamp":"2020. május. 25. 07:57","title":"Rizikós időszak előtt áll a hitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","shortLead":"Volt ökölharc, szabálytalan előzések és porig égett autó is.","id":"20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d061dda-131e-4803-831d-73bed1519de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5bfff0-0c2c-4140-9312-e4c298369b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Megnyitottak_egy_versenypalyat_a_korlatozasok_utan_egybol_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2020. május. 26. 12:05","title":"Megnyitottak egy versenypályát a korlátozások után, egyből elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO a minap felfüggesztette a szer klinikai tesztjeit.\r

","shortLead":"A WHO a minap felfüggesztette a szer klinikai tesztjeit.\r

","id":"20200526_koronavirus_hidroxi_klorokin_donald_trump_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6311889b-a57d-47dc-b6b8-575a9fb10983","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_hidroxi_klorokin_donald_trump_who","timestamp":"2020. május. 26. 05:26","title":"Már nem szed hidroxi-klorokint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt variálva csapja be a nyelvünket és az agyunkat.","shortLead":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt...","id":"20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00b043-0b0b-440c-ae72-949a694576ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","timestamp":"2020. május. 25. 19:08","title":"Itt a gépek Update Norbija: 0 kalóriát viszünk be, mégis minden ízt érezni lehet a nyalogatható \"kijelzővel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már egy dátumot is elárult.","shortLead":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már...","id":"20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8c208-5eee-48df-988f-167ce3e56f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 14:23","title":"Orbán: Július 1-jével megkapják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész adományokat osztott szét. ","shortLead":"A színész adományokat osztott szét. ","id":"20200525_Matthew_McConaughey_maszkok_szallitas_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f664b55-d0a1-4afd-b4a4-292a0c3751ef","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Matthew_McConaughey_maszkok_szallitas_korhazak","timestamp":"2020. május. 25. 10:55","title":"Matthew McConaughey maszkokat fuvarozott a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálat nem volt. ","shortLead":"Telitalálat nem volt. ","id":"20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b248b2-1b28-404a-9dac-ef7d288f28f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 24. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]