[{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton \"más fontos vezetői megbízatás\" miatt távozik a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjáról.","shortLead":"Nagy Márton \"más fontos vezetői megbízatás\" miatt távozik a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjáról.","id":"20200528_Lemondott_az_MNB_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7800928-1cfb-4b67-a26d-95f016660936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Lemondott_az_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. május. 28. 09:40","title":"Lemondott az MNB alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acb766c-2204-4f4d-bccf-e96093a2eee1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És hamarosan létrejön egy nemzeti laboratórium is, amelyben vírusokkal foglalkoznak majd a szakemberek Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint.","shortLead":"És hamarosan létrejön egy nemzeti laboratórium is, amelyben vírusokkal foglalkoznak majd a szakemberek Palkovics László...","id":"20200528_lelegeztetogep_gyartas_magyarorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acb766c-2204-4f4d-bccf-e96093a2eee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89346c85-848c-49f9-ad4b-5cd906ba4b59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_lelegeztetogep_gyartas_magyarorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 28. 18:10","title":"Indul a lélegeztetőgép-gyártás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","shortLead":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","id":"20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced261a5-2372-41f2-9180-2fdf6aa57e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 21:24","title":"Az EB új, 9,4 milliárd eurós egészségügyi programot javasol a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","shortLead":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","id":"20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e266dba9-9b21-464d-afde-a3587a00245f","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","timestamp":"2020. május. 29. 09:44","title":"Arnold Schwarzenegger felvette a szamarát személyi edzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja.","shortLead":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés...","id":"20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c466-8306-4233-86fa-6fb5d9e4d195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","timestamp":"2020. május. 29. 13:23","title":"Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon a miniszterelnökön, hogy miért támogatja a határon túli magyarokat.","shortLead":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon...","id":"20200529_jobbik_ungar_peter_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2aefa-e1d7-4c9f-8d79-151439519bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_jobbik_ungar_peter_","timestamp":"2020. május. 29. 16:07","title":"Ungár: A Jobbik elnöke bízzon magában, neki is lehet hatása a kilépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","shortLead":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","id":"20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6e77b-e391-4160-af61-52736fbe2678","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","timestamp":"2020. május. 28. 12:41","title":"Zsidai Roy válaszlevélben fejtegeti, hogy pontosan mi a gondja a házhoz szállítással és a jótékony főzéssel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai elemző, aki elmondja azt is, mire számít, képes lesz-e kezelni a gazdasági visszaesést a kormány. Lakner Zoltánnal, a frissen indult Jelen főszerkesztőjével Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai...","id":"20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45391d7-5ddf-49bd-89e0-69444d9c5778","keywords":null,"link":"/360/20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Lakner: Hatalmat nem veszít a kormány a rendkívüli felhatalmazás visszaadásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]