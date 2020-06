Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar internetezőknek csalók.","shortLead":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar...","id":"20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbccd9f-6294-409d-8da8-248930b63eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Ha ilyen levelet kapott \"Müller Cecíliától\", nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak, akik mégis vállalkoznak az útra, épp ez jelenti az előnyt. Ahol korábban nem lehetett meglenni a többi turistától, ott most nyugalom vár. De mik az árak, és melyek a szabályok? Mediterrán körképünk olasz állomása következik.","shortLead":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak...","id":"20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c71189-f088-4cb3-bc8d-dcc4b043d83e","keywords":null,"link":"/360/20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Olaszország üzeni: most csak a tiéd lehet Michelangelo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","shortLead":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","id":"20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790a19f-0f25-4917-8803-b80b49ac8dff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","timestamp":"2020. június. 12. 19:06","title":"20 milliárd forintért venne bútorokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7359a0-1dbc-4d1e-a156-41e7734710c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Algából a kozmetikumoktól és a gyógyszerektől elkezdve bioüzemanyagon át trágyáig bármi készíthető, de ételalapanyagként tartják a legértékesebbnek. Termesztésének egyik előnye, hogy az algák négyszázszor gyorsabban vonják ki a levegőből a szén-dioxidot, mint a fák. \r

\r

","shortLead":"Algából a kozmetikumoktól és a gyógyszerektől elkezdve bioüzemanyagon át trágyáig bármi készíthető, de...","id":"20200611_Alganagyhatalomma_valna_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7359a0-1dbc-4d1e-a156-41e7734710c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677993cc-7836-418c-a912-f88eb2538a8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_Alganagyhatalomma_valna_Europa","timestamp":"2020. június. 11. 17:01","title":"Alganagyhatalommá válna Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2deaee-d96d-4373-aad0-08e892903fa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas luxuslimuzin ABT által kezelésbe vett változata sportkocsikat megszégyenítően gyorsul.","shortLead":"A hatalmas luxuslimuzin ABT által kezelésbe vett változata sportkocsikat megszégyenítően gyorsul.","id":"20200612_700_loeros_lett_az_uj_audi_s8_abt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2deaee-d96d-4373-aad0-08e892903fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a4bc05-7605-4295-b74e-f6e608fe3008","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_700_loeros_lett_az_uj_audi_s8_abt","timestamp":"2020. június. 12. 14:24","title":"Hétszáz lóerős lett az új hibrid Audi S8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","shortLead":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","id":"20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130ac33-9a55-4b84-a064-2cc2567778d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","timestamp":"2020. június. 12. 17:44","title":"27 év után emelkedhet újra a felszínre egy elsüllyesztett középkori falu Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f58ec70-cf7e-435e-b084-1b94c2eae7c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drága mulatság volt.","shortLead":"Drága mulatság volt.","id":"20200612_bmw_gyorshajtas_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f58ec70-cf7e-435e-b084-1b94c2eae7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9e0eb-6b7a-496a-95d6-14b12efb2240","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_bmw_gyorshajtas_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2020. június. 12. 17:32","title":"50 helyett 117-tel repesztett a Környén lefotózott BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]