[{"available":true,"c_guid":"8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","id":"20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ac430-1522-4dec-b7d6-adb1363b2aae","keywords":null,"link":"/elet/20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","timestamp":"2020. június. 18. 16:12","title":"103 évesen meghalt a britek háborús hős énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3265d27-295c-40e4-9551-91df35288cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogyan jutott be a reptérre, ami már évek óta zárva van.","shortLead":"Nem tudni, hogyan jutott be a reptérre, ami már évek óta zárva van.","id":"20200617_Lezuhant_egy_15_eves_fiu_a_veszpremi_hangar_tetejerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3265d27-295c-40e4-9551-91df35288cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96702752-46c3-448f-b013-b2f6a5e43ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Lezuhant_egy_15_eves_fiu_a_veszpremi_hangar_tetejerol","timestamp":"2020. június. 17. 20:43","title":"Lezuhant egy 15 éves fiú a veszprémi hangár tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 47 éves volt. ","id":"20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105783c-ff9c-4964-bf8a-45829989f009","keywords":null,"link":"/sport/20200618_elhunyt_Benedek_Tibor_vizilabdazo","timestamp":"2020. június. 18. 08:04","title":"Elhunyt Benedek Tibor vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet sem javult. Vélemény.","shortLead":"A szerző szerint van mitől aggódni az egészségügy újraindítása után is, mert a rendszer a leállás idején egy cseppet...","id":"202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6274aa03-01fc-4253-88e3-2f71a82fd99f","keywords":null,"link":"/360/202025_vigyazat_ujraindul_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 18. 13:00","title":"Balavány: Vigyázat, újraindul az egészségügy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","shortLead":"A szabályozás miatt az állam nem adhat támogatást a bérek emelésére, a posta ezt viszont önerőből nem tudja megoldani.","id":"20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470eed6-c545-4a2a-8379-da4cdbc66af7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_magyar_posta_unios_iranyelv_berrendezes_allami_tamogatas","timestamp":"2020. június. 18. 07:52","title":"Uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók állami támogatású bérrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt. Zivatar bárhol lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás...","id":"20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b89a8be-0ec3-4e69-b5c4-1fdd36133190","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 18. 07:32","title":"Az ország közepének ma is jócskán kijut esőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bfd0cb-1f1c-4d5a-a69c-450f4943619b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először keresztelték át a félkész bukaresti ortodox székesegyházat a Google-térképen, de most járt érte a bírság. ","shortLead":"Nem először keresztelték át a félkész bukaresti ortodox székesegyházat a Google-térképen, de most járt érte a bírság. ","id":"20200617_romania_google_butitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bfd0cb-1f1c-4d5a-a69c-450f4943619b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f13320-f78e-44de-9d35-a9a2e681c1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_romania_google_butitas","timestamp":"2020. június. 17. 17:42","title":"Megváltás helyett Butítás – Székesegyház átnevezéséért büntették a román Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi Hírességek sétányán 2021-ben összesen 35-en kapnak új csillagot.","shortLead":"A hollywoodi Hírességek sétányán 2021-ben összesen 35-en kapnak új csillagot.","id":"20200619_Csillag_Hiressegek_setanya_Hollywood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d5b34-0bf1-4b1c-a57f-0482ed602483","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Csillag_Hiressegek_setanya_Hollywood","timestamp":"2020. június. 19. 10:21","title":"Csillagot kapott Benedict Cumberbatch és Courteney Cox Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]