Miután alaposan megkurtította az önkormányzatok szabadon felhasználható pénzét a kormány a gépjárműadó elvonásával, illetve az iparűzési adó új elszámolásával, most már az is látszik néhány esetből: az ellenzéki önkormányzatok kevésbé kapnak támogatást ahhoz, hogy pénzügyi helyzetüket stabilizálják. Szerdán Márki-Zay Péter ütközött meg azon, hogy miközben a Lázár János fémjelezte programok egymás után kapják a milliárdos támogatást a kormánytól, addig Hódmezővásárhelyen a támogatások is lassan, vagy egyáltalán nem érkeznek. Most kiderült: arról értesítette az EMMI a vásárhelyi polgármestert, hogy nem támogatják a továbbiakban a Modern Városok Programban elfogadott könyvtár és tudásközpont megépítését. Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán találgatja, vajon mi lehet ennek az oka:

Ebben felteszi azt a kérdést is, hogy a város és Szeged közötti tram-train most kapott a 8 mellé 4 további villamosszerelvényt 8,5 milliárdért, ezért elvették a pénzt egy másik programból (aminek a beszerzéseire Lázár Jánosnak kevesebb közvetlen ráhatása lett volna)? De azt is felveti, hogy a pénz azért kell, mert a kormány "alig tudja összekaparni a balatoni jachtkikötők árát a miniszterelnök úr vejének, ezért átcsoportosították a pénzt Tiborcz Istvánnak." Ahogy azt is, "Orbán Viktor így áll bosszút azért, mert a Fidesz elveszítette Vásárhelyt, vagy mert ellenzékiként a 106 előválasztást és a 2022-es rendszerváltást szorgalmazom?”

Hódmezővásárhelyen 2017-ben döntöttek egy új könyvtár és egyben tudásközpont megépítéséről, erről már látványtervek is készültek még akkor. Miután Márki-Zay Péter a polgármesteri székbe került, új helyet kerestek az épületegyüttesnek, mivel többen jelezték, hogy szerintük a város főterére „beszorított” monstrumot máshol kellene felépíteni. Az önkormányzat három új helyszínt ajánlott a lakosoknak, és azt, hogy ők döntsenek róla. Miután a vásárhelyiek egyet kiválasztottak az ajánlott terek közül, a közgyűlés mégis egy másik helyszín mellett döntött. Ezt a polgármester azzal indokolta, hogy a főépítész javaslatát fogadták el. Ennek az új helyszínre tervezett épületnek kellett elkészíteni az új tervdokumentációját, és ehhez a módosításhoz nyújtott be a város kérelmet a minisztériumhoz.

Most a Márki-Zay által közzétett Emmi-levélben az áll, azért álltak el a projekt támogatásától, mert a beruházás megkezdése évek óta tolódik.

A hvg.hu írt nemrégen arról is, hogy Miskolcon is történt hasonló eset, ott egy másfél milliárd forintos program támogatásától lépett vissza az állam. Pár héttel ezelőtt pedig a borsodi megyei jogú város félmilliárd forintos hitelfelvételét nem engedélyezték, amit az önkormányzat egy régóta pusztuló toronyház felújítására elnyert pályázat önerejére vett volna fel. Most az épületet árulják.

A kormánypárti vezetésű Kecskeméten viszont a közgyűlés éppen a napokban döntött 6,5 milliárd forint hitel felvételéről, amelyet több uniós projekt önerejére költenének el, mivel a központi elvonások a Fidesz vezette önkormányzatokkal sem tesz kivételt. Az utóbbi példák mutatják, hogy ahol a kormány úgy dönt, ott engedélyezi a hitelfelvételt, és az eddigi programok mellett még újakat is támogat, ahol meg ellenzékiek ülnek a településvezetői posztokon, ott meg kivéreztetik az önkormányzatot.