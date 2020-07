Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","id":"20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f4d1af-85eb-40e7-b321-4365ed0e162c","keywords":null,"link":"/sport/20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","timestamp":"2020. július. 24. 07:28","title":"MOB: még egyszer nem lehet halasztani az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2db6b5-590d-4a88-a49b-88466797c73e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára csak véletlen, de játsszunk egy kicsit számokkal: augusztus 5-én tartja a Samsung Galaxy Unpacked rendezvényét, és most nagyon úgy tűnik, öt eszközt fog bejelenteni.","shortLead":"Bizonyára csak véletlen, de játsszunk egy kicsit számokkal: augusztus 5-én tartja a Samsung Galaxy Unpacked...","id":"20200722_samsung_galaxy_unpacked_augusztus_uj_keszulekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2db6b5-590d-4a88-a49b-88466797c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2446ccf4-1489-45c3-b166-fe6a0ef52787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_galaxy_unpacked_augusztus_uj_keszulekek","timestamp":"2020. július. 22. 20:03","title":"Nagy dobásra készül a Samsung: öt komoly készüléket is bemutatnak két hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f53882-780f-4466-82a0-ac8c3e6aa6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 93 éves férfi kilenc hónapon át volt őr a Lengyelország területén található stutthofi koncentrációs táborban. Két év felfüggesztett börtönre ítélték.","shortLead":"A most 93 éves férfi kilenc hónapon át volt őr a Lengyelország területén található stutthofi koncentrációs táborban...","id":"20200723_itelet_koncentracios_tabor_ot_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f53882-780f-4466-82a0-ac8c3e6aa6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0463dbd9-f249-4805-83e8-9d66be976802","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_itelet_koncentracios_tabor_ot_nemetorszag","timestamp":"2020. július. 23. 17:05","title":"Elítélték egy férfit, aki egykor koncentrációs tábor őre volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719","c_author":"HVG","category":"360","description":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","shortLead":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","id":"202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99df58-99c7-4a81-b468-75e87c7fa002","keywords":null,"link":"/360/202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","timestamp":"2020. július. 23. 15:05","title":"Az eddigi ügyvezető lett a tulajdonosa a Magyar Antidopping Csoport cégének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes szabadságra, mert fennállhat a bűnismétlés lehetősége.","shortLead":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes...","id":"20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681e00f-042a-456d-94cb-c10f8122c431","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. július. 24. 13:34","title":"Nem szabadulhat még a gólyatábori erőszakoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást, hanem élő videóközvetítést is indíthassanak.","shortLead":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást...","id":"20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442e9ed-acd7-4f1d-9ec0-48306e4246f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","timestamp":"2020. július. 23. 17:13","title":"Tovább bővült a Facebook videós funkciója, jöhetnek az élő közvetítések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","shortLead":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","id":"20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc57a8-84ea-4007-b0af-68b6a1b9fb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","timestamp":"2020. július. 24. 09:21","title":"Tapintható luxus: 3D-s faberakással rukkolt elő a Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]