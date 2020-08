Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel folytatott beszélgetés alapján – támpontokat nem kapnak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, az ő részvételével a köznevelési munkacsoportnak nem volt még olyan ülése, amelyen megvitatták volna a lehetőségeket. Tovább erősíti a bizonytalanságot, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet több hónapos csúszásban van. ","shortLead":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel...","id":"20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8489a5ca-5d4c-46e3-a128-c8e0ed14d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:30","title":"Lehet, hogy van kész forgatókönyve a kormánynak a tanévről, csak senki nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad egy védjegyet.","shortLead":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad...","id":"20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e92d183-fa92-416b-a61c-cb1ab489c21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:33","title":"Nem engedné az Apple, hogy egy kis cégnek körte legyen a logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200810_Fulledt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fae186-b316-447c-8d04-d826a1ce28e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Fulledt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:21","title":"Fülledt idővel indul ez a hét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","shortLead":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","id":"20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11574d-a497-4130-bf5d-d83ca66101ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:47","title":"Rogán Antal még mindig többet keres Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","id":"20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ca995-948f-4b10-ac92-fc108d8eb32d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:12","title":"Jól megdrágult a friss zöldség, a gyümölcs, de a párizsi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]