A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.

A valóság még a legrosszabb elképzeléseket is képes volt felülmúlni – így reagált az ING vezető elemzője a magyar gazdaság teljesítményére. Virovácz Péter szerkesztőségünknek küldött közleményében azt írta: a magyar gazdaság 2020 második negyedévében 14,5 százalékkal zsugorodott negyedéves alapon, míg az előző év azonos időszakához képest a GDP 13,6 százalékkal zuhant. „Talán mondani sem kell, hogy mindkét adat negatív rekordot jelent, messze túlmutatva az eddig látott bármilyen recesszión. A mai adat egyben azt is jelenti, hogy immáron hivatalosan is technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy a növekedés szerkezetét illetően a KSH szokásosan szűkszavú első közleménye csak annyit jelez, hogy a járvány okozta rendkívüli helyzet hatására a legtöbb nemzetgazdasági ág termelése visszaesett, a szolgáltatások és az ipar egyaránt nagymértékben hozzájárultak a gazdasági teljesítmény alakulásához. „Mindezek alapján tehát, ahogyan várni lehetett, a gazdaság gerincét adó két szektor omlott össze leginkább” – tette hozzá. Azt írta, ebből fakadóan várhatóan a fogyasztás és a nettó export is rendkívüli mértékben visszafoghatta a gazdasági növekedést, pontosabban erősítette a visszaesést.

Szerinte öröm az ürömben, hogy a legfrissebb adatok alapján júliusban már zajlott a kilábalás, köszönhetően az enyhülő járványvédelmi intézkedéseknek,

hátradőlnünk ugyanakkor még nem szabad.

Ezt azzal indokolta, hogy az elmúlt napokban jelentősen nőtt az új fertőzöttek száma, ami előrevetíti azt is, hogy előbb-utóbb ismét eljöhet a részleges lezárások időszaka. „Habár ennek gazdasági hatása meg sem közelíti majd a második negyedévben látottakat, mégis van miért aggódni” – írta. Indokként a vírus terjedésének bizonytalanságát hozta, és azt, hogy a részletes adatok hiányában rendkívül nehéz megjósolni, hogy milyen gyors lehet a kilábalás.

Szerinte jelenleg arra lehet számítani, hogy a következő negyedévekben a GDP ismét bővülhet negyedéves összevetésben. Az eddigi -5,1 százalékos 2020-as GDP előrejelzést azonban szerinte lefelé kell módosítani: várhatóan inkább 5,5–7,5 százalék közé tehető majd az egész éves recesszió. Jövőre – a koronavírus fejlemények függvényében – valahol 3–5 százalék között lehet a gazdasági növekedés. „Mindezek alapján a legjobb forgatókönyv is azt mutatja, hogy 2022 végére érheti el a magyar GDP a válság előtti szintjét” – tette hozzá.