[{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","shortLead":"Korábban arról keringtek a hírek, hogy a vezérigazgató lehet a portál főszerkesztője.","id":"20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33842eb0-bd70-4803-ac56-ffdce222f80a","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Eltunt_Szombathy_Pal_neve_az_Index_impresszumabol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:24","title":"Eltűnt Szombathy Pál neve az Index impresszumából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket az mexikói határon építendő falra kalapoztak össze. ","shortLead":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket...","id":"20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b6e6-f82c-4a7f-aca6-661f434d0e77","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:38","title":"Letartóztatták Steve Bannont, Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","shortLead":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","id":"20200821_kanikula_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdeb98-4790-42f0-81d6-1bed5934504e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:06","title":"Szombat délutánig biztos a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","shortLead":"Az egykori bizánci templomból lesz mecset.","id":"20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3827e43a-a39e-4e7c-903d-0956e9c764cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c7e7d0-9e21-4d51-afd6-42fadbd92841","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_erdogan_isztambul_muzeum_mecset","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:24","title":"Erdogan nem áll le: a Hagia Sophia után egy másik isztambuli múzeum is mecset lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","shortLead":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","id":"20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5b53c-c17c-475b-a2cd-67f1edef2792","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:51","title":"Eladják a gárdonyi szabadstrand egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszláv bukás és felemelkedés történet, és élménybeszámoló egy a londoni karriert dániai nyugalomra váltó újságírótól a HVG ajánlójában.","shortLead":"Jugoszláv bukás és felemelkedés történet, és élménybeszámoló egy a londoni karriert dániai nyugalomra váltó újságírótól...","id":"202034_konyv__arvak_orszaga_goran_vojnovic_jugoszlavia_edes_hazam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946014d0-2e4b-4a65-83bd-4652dc7e3f4d","keywords":null,"link":"/360/202034_konyv__arvak_orszaga_goran_vojnovic_jugoszlavia_edes_hazam","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:30","title":"Miért a dánok a világ legboldogabb emberei? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66423914-e731-44d4-9edf-87fb04548c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 700 dollárért is eladja a Microsoft vadonatúj kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót, azonban ennek komoly feltételei vannak: nem mindegy, mit szolgáltat be cserébe a vásárló.","shortLead":"Akár 700 dollárért is eladja a Microsoft vadonatúj kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót, azonban ennek komoly...","id":"20200820_microsoft_csereprogram_keszulek_beszamitasa_surface_duo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66423914-e731-44d4-9edf-87fb04548c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06447eb1-6032-4192-8c2e-d1070b3e7584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_microsoft_csereprogram_keszulek_beszamitasa_surface_duo","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:03","title":"Féláron is adja a Microsoft a Surface Duót, régi laptopot is elfogad cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]