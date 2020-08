Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","shortLead":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","id":"20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55794c85-4a4e-47d8-9fec-52f47cdc2e86","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:55","title":"A 12 évnél idősebb gyerekek hordjanak maszkot - ajánlja a WHO és az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","shortLead":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","id":"20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00068b4-389d-47bc-b58d-1fcb2d66984a","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:55","title":"Árokba hajtott egy autós Szekszárdnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b6e91-377d-4aee-a79e-109fe725be2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es benzinmotorra épülő hibrid hajtásláncú autó sok mindennek nevezhető, csak olcsónak nem.","shortLead":"A V12-es benzinmotorra épülő hibrid hajtásláncú autó sok mindennek nevezhető, csak olcsónak nem.","id":"20200824_kozel_70_ev_utan_egy_hiperautoval_tamad_fel_egy_patinas_gyarto_delage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205b6e91-377d-4aee-a79e-109fe725be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89705e23-a543-4cc3-9b76-f6b29ad3d408","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_kozel_70_ev_utan_egy_hiperautoval_tamad_fel_egy_patinas_gyarto_delage","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:59","title":"Közel 70 év után egy hiperautóval támad fel egy patinás gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.","shortLead":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés...","id":"202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970608e8-a226-41f6-8248-e5536623197d","keywords":null,"link":"/360/202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:45","title":"Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film a HVG ajánlójában.","shortLead":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film...","id":"202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd04873-7fce-484a-b727-71307d644d66","keywords":null,"link":"/360/202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:30","title":"Valami nincs rendben a nyúlimádó élelmiszer-ellenőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban legyenek az ott tárolt állományok.","shortLead":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban...","id":"20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc82259b-ef46-4ed9-a800-4842575e2a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:03","title":"Külön PIN-kóddal rejtheti el fájljait a Google alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","shortLead":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","id":"20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9168fb-2e7f-467d-99d8-60320a3c8320","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:04","title":"Több tucat embert letartóztattak Jeruzsálemben a Netanjahu elleni tömegtüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","shortLead":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","id":"20200823_villamarviz_torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f2785-0e60-405f-865a-00fda483c411","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_villamarviz_torokorszag","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:25","title":"Villámárvíz vágott el a külvilágtól 118 török települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]