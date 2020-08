Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","shortLead":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","id":"20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391d3-d62c-4d4a-a814-00bcff72d96c","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:50","title":"Szinetár Miklós: Vidnyánszkynak már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők nemrég bejelentették, hogy mégsem tartják meg a rendezvényt. ","shortLead":"A Könyvhét idén eredetileg június elejére esett volna, a járvány miatt szeptember végére halasztották. A szervezők...","id":"20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c5865a-1e0e-40d2-b688-7857d61bbaa5","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Megis_elmarad_az_Unnepi_Konyvhet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:01","title":"Mégis elmarad az Ünnepi Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c66ee2-340b-465f-bb41-0af390d08f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asuka 12236 kódnévvel ellátott meteorit a feltételezések szerint a Naprendszer keletkezése előttről származik, de ennél is sokkal fontosabb az, amit a belsejében találtak.","shortLead":"Az Asuka 12236 kódnévvel ellátott meteorit a feltételezések szerint a Naprendszer keletkezése előttről származik, de...","id":"20200824_asuka_12236_meteoirot_aszteroida_aminosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c66ee2-340b-465f-bb41-0af390d08f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124d1a9f-2ac6-460f-b320-51b78fe8b191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_asuka_12236_meteoirot_aszteroida_aminosav","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:03","title":"Egy apró meteoritot vizsgált a NASA, különös felfedezést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8a7249-6c51-49bd-96b2-22921253ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:18","title":"Senki nem gyógyult ki vasárnap a koronavírusból, 36-tal nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra a lángokról. ","shortLead":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra...","id":"20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d23da-9284-4562-a6ba-783fd67976f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:11","title":"Kaliforniai erdőtüzek: már 200 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.","shortLead":"Rá sem lehet ismerni a magyar válogatott keretére, az előzőhöz képest 11 új játékost hívott be Marco Rossi szövetségi...","id":"20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24df74-50af-428b-8903-1e9944c27900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9648ed-00fd-41f6-ac00-0bd38a2e5c68","keywords":null,"link":"/sport/20200824_marco_rossi_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:06","title":"Dzsudzsák nélkül, négy újonccal készül a válogatott a Nemzetek Ligájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","shortLead":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","id":"20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8e9c9-3430-4c51-9ce1-4c784e0823d3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:40","title":"Koronavírusban meghalt a felesége annak a floridai taxisnak, aki szerint a koronavírus csak egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]