[{"available":true,"c_guid":"33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","shortLead":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","id":"20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfad1c7f-5f0c-4922-915a-8d32c369d6eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:29","title":"Vizsgálat indult a Porsche ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","shortLead":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","id":"20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8663e7-e6d7-4bdb-971f-0080b821f1dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:41","title":"A 761 lóerős elektromos Porsche sem kerülhette el a tuningolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is halasztották, az első csapat egyelőre készül az Európa Liga-selejtezőre.","shortLead":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is...","id":"20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e12c3-822d-4106-acda-75674ebf1c7a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:38","title":"Koronavírusos focistákat találtak a Kispestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és egy a Magyar Nemzeti Banknak, ám egy sincs, akit az intézmény vezetői javasoltak. ","shortLead":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és...","id":"20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893fe76d-e498-4737-81a6-7dcd9d50640e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:45","title":"444: Nincsenek ott az SZFE jelöltjei az egyetem felügyelőbizottságában, Nemcsák Károly viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora az érdeklődés a karácsonyi holmik iránt, hogy már most válogathatnak a dekorációk közül az érdeklődők az egyik brit áruházláncnál.","shortLead":"Akkora az érdeklődés a karácsonyi holmik iránt, hogy már most válogathatnak a dekorációk közül az érdeklődők az egyik...","id":"20200825_A_koronavirus_miatt_mar_most_azon_porognek_az_emberek_hogy_diszitsek_fel_a_lakasukat_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348fffbc-fe62-4174-893d-ee303d0b58ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_A_koronavirus_miatt_mar_most_azon_porognek_az_emberek_hogy_diszitsek_fel_a_lakasukat_karacsonykor","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:59","title":"A koronavírus miatt már most azon pörögnek az emberek, hogyan díszítsék fel a lakásukat karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel az önkormányzat és a kormányablak nem volt hajlandó elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatukat. ","shortLead":"Három évbe telt, míg sikerült lakcímkártyát szereznie egy idős leszbikus pár egyik tagjának a VII. kerületben, mivel...","id":"20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618b8d75-af53-4e39-8dff-9405544b62df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d00b2-5a57-438f-9eee-ba512a02b1c1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Onkormanyzat_leszbikus_par_lakcimkartya","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:12","title":"Évekig akadékoskodott az önkormányzat az idős leszbikus párral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","shortLead":"Felbátorodva az olcsóbb iPhone SE sikerén, az Apple okosórájából is adna ki pénztárcabarát változatot.","id":"20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03b9633-3162-4386-a87b-fbdc4d4d6151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_apple_watch_se_olcsobb_okosora_erkezhet_jovore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:03","title":"Annyira bejött az olcsó iPhone, hogy hamarosan egy olcsó Apple Watch jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","shortLead":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","id":"20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71e9da8-fb5e-4195-ae30-23774194e5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:28","title":"Órákat kell várakozniuk a szabad ég alatt a rákos betegeknek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]