Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","shortLead":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15441be6-ce1b-484b-816a-673d5983e2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Idősotthonban halt meg a koronavírus minden negyedik magyar áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","shortLead":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","id":"20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d9d898-5944-4ca0-a821-27de63f27d43","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:56","title":"A fiatal lányok harmada törli a képeit a közösségi oldalakról, ha nem kap elég lájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok napsütés és 30 Celsius-fok körüli, néhol 37 fokos meleg várható a nyár utolsó hétvégéjén.","shortLead":"Sok napsütés és 30 Celsius-fok körüli, néhol 37 fokos meleg várható a nyár utolsó hétvégéjén.","id":"20200828_strandidovel_bucsuzik_a_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c2f0d8-49a5-4447-ba30-6707711f54db","keywords":null,"link":"/elet/20200828_strandidovel_bucsuzik_a_nyar","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:12","title":"Strandidővel búcsúzik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","shortLead":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","id":"20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d4ede-15f3-4810-a2ef-6c73de22e9fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:10","title":"Megelégelték a németek a maszkviselés hiányát, repültek az 50 ezer forintos bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"Nagy Iván László","category":"tudomany","description":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel párhuzamosan a tesztelés is csúcsokat dönt, közel kétszer annyit végeznek el, mint tavasszal. Magyarország Európában továbbra is kiemelkedően biztonságosnak számít, van olyan adat, amiben az egész EU-t verjük.","shortLead":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel...","id":"20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbdb21-1bcb-4002-9d6a-e5f2c6a225c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:15","title":"A koronavírus-járvány számokban: van, amiben Magyarország egész Európát lenyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","shortLead":"Részben Spielberg tervezte a GE-225-ös számítógépet, a fejlesztés tette lehetővé a BASIC programnyelv kidolgozását.","id":"20200827_meghalt_arnold_spielberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3363f8d-254c-404a-a678-161250723cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f14e51-d936-4314-8c85-5fc65a153de7","keywords":null,"link":"/elet/20200827_meghalt_arnold_spielberg","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:56","title":"Meghalt Arnold Spielberg, Steven Spielberg apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","shortLead":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","id":"20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba3ed7-7681-4deb-805f-6cdeed6af065","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:53","title":"Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]