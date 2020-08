Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból a Wisconsini Egyetem kutatói állítottak össze egy videót.","shortLead":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból...","id":"20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd71ec8-dc73-45e1-898a-ff8348188083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:03","title":"Videó: felvette a műhold, hogyan csapott le Amerikára a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","shortLead":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","id":"20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1b21e6-4441-416e-9000-3fb429b54882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:41","title":"Kupéból kombi: egyedi új Rolls-Royce érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c09cb-e6f1-4572-879d-65a1bca643bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész úgy tűnik nem csak a Vasember bőrébe bújva szereti a különleges dolgokat. ","shortLead":"A színész úgy tűnik nem csak a Vasember bőrébe bújva szereti a különleges dolgokat. ","id":"20200828_Robert_Downey_Jr_1974_BMW_30_CS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025c09cb-e6f1-4572-879d-65a1bca643bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0367e6-df94-4fc8-ae3d-86e83cc4e235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Robert_Downey_Jr_1974_BMW_30_CS","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:20","title":"Lenyűgöző Robert Downey Jr. egyedi BMW-je ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]