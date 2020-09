Az Amazon az után lépett, hogy a Financial Times című brit üzleti napilap vizsgálni kezdte a gyanús, rendre öt csillagot adó értékeléseket. A törlések a legtöbb felhasználói véleményt beküldő felhasználók közül is többeket érintenek. A Nagy-Britanniában legtöbb értékelés beküldő Justin Fryer csillagjait is törölték, Fryer csak augusztusban 15 ezer font értékű terméket értékelt, egyebek mellett okostelefonokat, háztartási elektronikai cikkeket és motorokat véleményezett.

Az általa – és a törölt értékelések többi szerzője által – adományozott öt csillagot a legtöbb esetben alig ismert kínai gyártók termékei kapták, s ezek a cégek jellemzően ingyen termékekkel honorálják a posztolókat. Fryer például júniusban húszezer fontnyi terméket értékesített az eBay internetes piactéren.

Fryer a Financial Timesnak tagadta, hogy ingyenes termékeket kapott volna, azt mondta, hogy olyan cikkeket adott el az eBayen, amelyekből két, vásárolt darabbal rendelkezett.

A Financial Times szerint az Amazonon mindig is gondot jelentettek a nem valós értékelések, ám a helyzetet súlyosbította a koronavírus-járvány, mert a kijárási korlátozások miatt a korábbiaknál sokkal többen vásároltak az internetes áruház kínálatából. Egy közelmúltban közzétett tanulmány szerint a legsúlyosabb helyzet májusban volt, akkor az Amazon által forgalmazott termékek 58 százalékánál találtak hamisnak tűnő értékeléseket.

Míg az influenszerek esetében elfogadott, hogy az értékelők ingyen kapott termékekről mondjanak kedvező véleményt, az Amazon szabályzata egyértelműen tiltja ezt a gyakorlatot. Az értékelések nagyon fontosak, a felmérések szerint az emberek többsége hajlamos megvenni a rosszabb terméket, ha a mellett több kedvező értékelés van, mint a valójában lényegesebb jobb minőségű árucikk mellett.