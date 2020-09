Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","shortLead":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","id":"202036_a_gandhi_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdbf885-aedb-4935-8a11-58d47cc604b6","keywords":null,"link":"/360/202036_a_gandhi_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:10","title":"Az indiai Gandhi-dinasztia: sikeres és elátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva használja a streaming szolgáltatásokat. Egyharmaduk (32%-uk) ugyanakkor nem biztos abban, hogy a fiókja biztonságban van, mivel nem ismeri a vele egy háztartásban élők digitális szokásait.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva...","id":"20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e949a6-d384-433c-a706-52ff51acece6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:03","title":"Az előfizetők fele boldogan megosztja jelszavait a vele egy háztartásban élőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs hatalomtechnikai módszereit annak érdekében, hogy novemberben újraválasszák. ","shortLead":"Politikai elemzők szerint az amerikai elnök tudatosan átvette a világ más autoriter vezetőinek manipulációs...","id":"20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cccefb-8d0f-4ad2-bc43-824b1515c254","keywords":null,"link":"/360/20200905_Trump_sokat_tanult_Orbantol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:00","title":"Trump sokat tanult Orbántól: piszkos trükkök a hatalom megtartásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi erőforrások miniszter. Ennek érdekében korábban még a zsinati szabályokat is módosították. Olyan már volt, hogy püspökből miniszter lett, de fordítva – ahogy most Balog Zoltán pályája kinéz – nem akadt még példa a magyar történelemben.



","shortLead":"Ahogy azt a HVG korábban előre megírta, pénteken hivatalosan is református püspök-jelölt lett Balog Zoltán, volt emberi...","id":"20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93ad9-98d4-4df1-a31c-6d0bee87ac6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Puspok_lehet_Balog_Zoltan_korabbi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:47","title":"Püspök lehet Balog Zoltán korábbi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A műsor összes résztvevőjét tesztelteti az RTL.","shortLead":"A műsor összes résztvevőjét tesztelteti az RTL.","id":"20200904_konyhafonok_vip_forgatas_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f92fa-de18-4f6b-b007-57a607c1af0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_konyhafonok_vip_forgatas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:40","title":"Koronavírus miatt leállt a Konyhafőnök VIP forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","shortLead":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","id":"20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bce2dd-e031-48c1-a3dc-b8ad146f8e9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:21","title":"Nincs ennél erősebb turbó nélküli V8-as benzinmotor a piacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aa5b79-a89f-4b1a-b868-2531a9c37ade","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"2015 nyarán menekültek százezrei indultak el a balkáni migrációs útvonalon Németország felé, legtöbbjük Magyarország déli határán lépett be az Európai Unióba. A helyzet nálunk augusztusra várt tarthatatlanná, a kormány ugyanis elzárta útjukat Nyugat felé, az itt rekedt tízezrek pedig embertelen körülmények között várták azt, hogy elhagyhassák az országot. Miközben az Európai Unió egyfajta áthelyezési mechanizmust igyekezett kidolgozni a déli határokon keresztül Afrikából, a Közel-Keletről vagy Ázsia távolabbi vidékéről nagy számban érkező migránsok számára, a kormány ezt elutasította, és déli határzár felépítésével igyekezett elzárni a menekülők útját.\r

\r

A helyzet augusztus végére vált tarthatatlanná, a sokasodó röszkei át- és kitörések mellett a Budapesten ragadt menekültek előbb vonaton, majd – napra pontosan öt évvel ezelőtt – gyalog próbálnak eljutni Ausztriába. Képgalériánkban a 2015. nyári menekültválság legemlékezetesebb pillanatait idézzük fel. ","shortLead":"2015 nyarán menekültek százezrei indultak el a balkáni migrációs útvonalon Németország felé, legtöbbjük Magyarország...","id":"20200904_menekult_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3aa5b79-a89f-4b1a-b868-2531a9c37ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca859a2-87ed-4104-959b-f771dd4871a5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200904_menekult_nagyitas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:20","title":"Amikor a kétségbeesés gyalog indult Nyugatra – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vendégnyomozók érkeznek a helyére az Álarcos énekesbe.","shortLead":"Vendégnyomozók érkeznek a helyére az Álarcos énekesbe.","id":"20200904_gaspar_laci_alarcos_enekes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7ba19-d461-4e02-908d-085af43dd566","keywords":null,"link":"/elet/20200904_gaspar_laci_alarcos_enekes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:40","title":"Gáspár Laci is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]