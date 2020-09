Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett, hogy az eddig legjellemzőbb hátránya, a mérete se lehessen kifogás ellene.","shortLead":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett...","id":"20200917_Seat_Leon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1ab1f8-2e07-4d4e-9e4a-7803b4537efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Seat_Leon_bemutato","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:45","title":"Seat Leon-bemutató: nem csak a nevét írja másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","shortLead":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","id":"20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b969b535-098f-42d2-a115-175a79f1e214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:41","title":"2 literes fogyasztású autókat szeretne az EU 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei álltak őrséget az egyetemen.","shortLead":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei...","id":"20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c34380-fd90-45ef-b3f8-9493e4368092","keywords":null,"link":"/elet/20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:12","title":"Halász Judit a Színművészetiről: „Mindig a fiataloknak van igazuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

","shortLead":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem...","id":"20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1880b875-4863-4b4e-88b1-17a731f5f21f","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:55","title":"Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","shortLead":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","id":"20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecc38d3-1da6-4281-86f4-55b69bc0c74c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:42","title":"Deutsch Tamás egy posztban visszasírta Dull Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","shortLead":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","id":"20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150f839-0314-4637-bdea-a7246ea80fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:07","title":"Karanténlistára került Budapest Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","shortLead":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt közbeszerzést kifogásolta.","id":"20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60cb3e-2ae4-44fd-bbf1-72530fd52953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Vadat_emeltek_egy_OLAF_ajanlasa_utan_indult_ugyben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:48","title":"84 milliós kár miatt emelt vádat az ügyészség az OLAF ajánlása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]