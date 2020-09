Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, amivel az elhunytak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak.\r

\r

","shortLead":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban...","id":"20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c397605f-432b-4ece-ad7e-1e3ef28bbda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:28","title":"Több mint 800 új fertőzött, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabbak vagyona az elmúlt fél évben kiugróan nagy mértékben, 29 százalékkal emelkedett. ","shortLead":"A leggazdagabbak vagyona az elmúlt fél évben kiugróan nagy mértékben, 29 százalékkal emelkedett. ","id":"20200918_Amerika_milliardosai_csak_meg_gazdagabbak_lettek_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875dbffe-c53c-4a9d-ad2c-2e729796e7c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Amerika_milliardosai_csak_meg_gazdagabbak_lettek_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:31","title":"Amerika milliárdosai csak még gazdagabbak lettek a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","id":"20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4fc54-4dd9-4f8d-85eb-7c9752e2f28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:22","title":"Több helyen az iskolaőrök lettek a maszkfelelősök, portások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan pályázható lesz a budapesti 98-as rádiófrekvencia – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.","shortLead":"Hamarosan pályázható lesz a budapesti 98-as rádiófrekvencia – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.","id":"20200919_Ujra_szolhat_valami_a_Civil_Radio_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ffd690-210d-4955-ab76-9cfcbd98bb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Ujra_szolhat_valami_a_Civil_Radio_helyen","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:15","title":"Újra szólhat valami a Civil Rádió helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő bőven elég volt arra, hogy valóban nagy frissítésre számítsunk.","shortLead":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő...","id":"20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71009765-0bf5-4fd0-82b5-48dee183cee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:33","title":"Sok izgalmas funkcióval érkezett meg a watchOS 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan már a következő uniós ciklusról kellene beszélni, de még a 2014–20-as pénzről sem állapodtak meg. ","shortLead":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan...","id":"20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2fb27-143c-4807-b783-7e6bd0c9a8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:10","title":"Állami szerveknek is fájhat a Norvég Alap miatti szkanderezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]