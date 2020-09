Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénz még nincs a formálódó lapnál. Akkor futhat be, ha a Telex és a felajánló pénzügyi és jogi szakértői kidolgozzák, miként lehet ezt transzparensen és jogszerűen levezényelni.","shortLead":"A pénz még nincs a formálódó lapnál. Akkor futhat be, ha a Telex és a felajánló pénzügyi és jogi szakértői kidolgozzák...","id":"20200921_telex_tamogatas_economia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bde10b-402d-4c0c-ba07-f75cbd0f0749","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_telex_tamogatas_economia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:16","title":"200 ezer eurós támogatást ajánlott a Telexnek egy cseh médiacsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes felesége szerint túl vannak a nehezén. ","shortLead":"Az énekes felesége szerint túl vannak a nehezén. ","id":"20200922_Hazaengedtek_a_korhazbol_Pataky_Attilat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a461ab-ee2f-4776-af6f-0a18450e7314","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Hazaengedtek_a_korhazbol_Pataky_Attilat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:51","title":"Hazaengedték a kórházból Pataky Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e6f1d9-d836-422a-aeca-6c1629bb2f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LTT 9779 b exobolygó a tulajdonságai miatt még a világ legjobb tudósainak is feladja a leckét.","shortLead":"Az LTT 9779 b exobolygó a tulajdonságai miatt még a világ legjobb tudósainak is feladja a leckét.","id":"20200922_exobolygo_tess_urszonda_ltt_9779_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e6f1d9-d836-422a-aeca-6c1629bb2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba5e8ef-0bc2-4e4c-9c0f-e9215d1a9e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_exobolygo_tess_urszonda_ltt_9779_b","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:25","title":"Találtak egy teljesen újfajta bolygót, egy év 19 óráig tart rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","shortLead":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","id":"20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12af986-a457-48f1-adb6-8b1641c2a472","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:42","title":"Egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy mérget küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból öten a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztek. ","shortLead":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból...","id":"20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f15a52-6765-4ba8-92bf-c386cf73fd5d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:48","title":"Átvették a Junior Prima Díjakat, majd őrt álltak az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","shortLead":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","id":"20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b17e69-8485-4087-ad37-5a472443f76d","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:12","title":"Botrány az Aldi-birodalomban: saját anyját perelte be az egyik örökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","shortLead":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","id":"20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc9e45-3bc6-44a9-a5ac-908e6f4bfb5b","keywords":null,"link":"/sport/20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:31","title":"Karanténba vonult a miskolci férfi-vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]