Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","shortLead":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","id":"20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08de6cf3-3162-48f9-873c-e9809792c959","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:17","title":"Titokban elhelyezett mikrofonokat és kamerát találtak a miskolci városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","shortLead":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","id":"20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff6370-9a5d-47aa-84aa-3fa9beafb104","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:38","title":"Uniós vezetőkkel videókonferenciázott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, a Közel-Kelet pedig a legnagyobb importőr. Ráadásul fizetőképes, vagyis Oroszország kasszájába szép pénz érkezik a búzáért. De mi van akkor, ha egy közel-keleti állam nem tud fizetni?



","shortLead":"Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, a Közel-Kelet pedig a legnagyobb importőr. Ráadásul fizetőképes, vagyis...","id":"20200909_Buzadiplomaciaval_igyekszik_novelni_befolyasat_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c981a15a-c45c-4f8a-8bd2-039090c1b390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Buzadiplomaciaval_igyekszik_novelni_befolyasat_Putyin","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:42","title":"Búzadiplomáciával igyekszik növelni befolyását Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami a fehéroroszoknál történt. Hosszú út vezetett odáig, mire a kormánypártból valaki kimondta: elcsalták a fehérorosz választást.","shortLead":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami...","id":"20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bf19c-d0a4-40ff-a9b1-8c19a7a3bd62","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:41","title":"A külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Magyarországnak szolidárisnak kell lennie a belarusz néppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","shortLead":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","id":"20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a31beea-06bc-4340-9d76-c80ab81addfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Tízmillió csillagrendszerben nincsen értelmes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára energiahatékonysági szempontból a legrosszabbnak számít.","shortLead":"A főpolgármester szerint az elmúlt évtizedekben a kormányoknak csak az építés volt a célja, a meglévő állomány így mára...","id":"20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10357136-2cf5-4a66-b792-dc2124f64efb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Karacsony_konferencia_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:08","title":"Karácsony a rozsdaövezetekről: A főváros a partnerségben érdekelt, a kormány nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tukán is volt a teherautóban, de a elrepült az ütközés után.","shortLead":"Egy tukán is volt a teherautóban, de a elrepült az ütközés után.","id":"20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fecab53-7f2c-4a27-bcc3-8104fc224f7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:45","title":"Ütközött a kamion, kisoroszlán került elő belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","id":"20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed6b98b-2ac3-453c-8dd9-77a96a9efaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:45","title":"Bevetette Müller Cecília a tartalékot a tesztek szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]