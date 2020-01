Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20c29c28-2d10-419c-9f52-30081d687de9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékérméket adtak ki a Queen együttes tiszteletére Nagy-Britanniában.","shortLead":"Emlékérméket adtak ki a Queen együttes tiszteletére Nagy-Britanniában.","id":"20200123_Freddie_Mercury_meg_sohasem_kerult_ilyen_kozel_a_kiralynohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c29c28-2d10-419c-9f52-30081d687de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f099d619-f984-4656-b004-9138b67e8b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Freddie_Mercury_meg_sohasem_kerult_ilyen_kozel_a_kiralynohoz","timestamp":"2020. január. 23. 11:50","title":"Freddie Mercury még sohasem került ilyen közel a királynőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban napokig tagadott.","shortLead":"Irán korábban napokig tagadott.","id":"20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ece7a-7f32-48c6-a410-637d25a1f64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","timestamp":"2020. január. 21. 21:34","title":"Orosz gyártmányú rakétákkal lőtték le az ukrán utasszállítót az irániak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard Jewell balladája. ","shortLead":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard...","id":"20200121_Richard_Jewell_balladaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f5bf6a-1d1e-469b-8bab-12a9692cb4f8","keywords":null,"link":"/360/20200121_Richard_Jewell_balladaja","timestamp":"2020. január. 21. 16:00","title":"Egy igazi amerikai tragédia: Ezt akarta bemutatni új filmjével Clint Eastwood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","shortLead":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","id":"20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ec4f0-dd03-4adf-8743-8c934a4c8397","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","timestamp":"2020. január. 23. 06:41","title":"Európában a 322 lóerős Nissan Leaf villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","shortLead":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","id":"20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca5e782-d688-466a-a5f5-fda756e895ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","timestamp":"2020. január. 23. 07:13","title":"Donald Trump részt vesz az abortuszellenes meneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8418d3-2e1a-40be-9c04-37eaec098329","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az 53 ülőhelyes buszok üléspáronként egy USB-csatlakozóval is fel vannak szerelve.","shortLead":"Az 53 ülőhelyes buszok üléspáronként egy USB-csatlakozóval is fel vannak szerelve.","id":"20200121_Tizenot_uj_Volvot_vett_a_Volanbusz_ingyen_internet_is_lesz_rajtuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8418d3-2e1a-40be-9c04-37eaec098329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdfc680-86a8-4467-9efc-897724d7ee93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tizenot_uj_Volvot_vett_a_Volanbusz_ingyen_internet_is_lesz_rajtuk","timestamp":"2020. január. 21. 18:28","title":"Tizenöt új Volvót vett a Volánbusz, ingyen internet is lesz rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]