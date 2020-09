Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d77aa2-05f3-45ac-ac9e-a6b15be7e60c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Error Code 6 jelzéssel, azaz 6-os hibakóddal omlik össze a Microsoft Edge böngésző jó pár Mac-használónál. A Microsoft már dolgozik a javításon, addig is ajánl egy átmeneti orvosságot.","shortLead":"Error Code 6 jelzéssel, azaz 6-os hibakóddal omlik össze a Microsoft Edge böngésző jó pár Mac-használónál. A Microsoft...","id":"20200922_ms_edge_bongeszo_osszeomlasa_macos_catalina_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d77aa2-05f3-45ac-ac9e-a6b15be7e60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec846c-3483-42a2-88b7-ed9ee9c8589b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ms_edge_bongeszo_osszeomlasa_macos_catalina_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:33","title":"Összeomlik a Microsoft böngészője az Apple gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha ez nem történik meg, akkor sok bank abbahagyhatja a külföldön élő brit állampolgárok kiszolgálását.","shortLead":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha...","id":"20200921_eu_brit_bank_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6609d2-f650-4e8c-bfb8-8658da18ec9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_eu_brit_bank_szamla","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:59","title":"Az EU-ban élő britek ezrei veszthetik el a bankszámlájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","shortLead":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","id":"20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2305ee33-00f3-42f1-a3c4-883cbb88817c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:27","title":"Ötmilliárdot ad budapesti földutak aszfaltozására a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","shortLead":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","id":"20200922_egyesult_allamok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21b081-c909-4b80-b48e-b3b8d9135ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_egyesult_allamok_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:54","title":"Az Egyesült Államokban már 200 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik technológiai weboldal azt vizsgálta, vajon megéri-e lemondani ezekről a némi anyagi előny ellenében.","shortLead":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik...","id":"20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd3838-0fe2-464a-9904-7850fb566b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:03","title":"Megjelent az olcsóbb Apple Watch, de vajon megéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","shortLead":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","id":"20200921_culinaris_szaraz_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a3ede-5261-48af-92f0-1ed86cb7320e","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_culinaris_szaraz_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:53","title":"Megvette a Culinarist Száraz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent a lakásvásárlás előtt álló családok számára. Az elmúlt évek drasztikus lakásár-emelkedése sok magyar szerint éppen ezeknek köszönhető, ezért akik pedig nem jogosultak a támogatásokra, azok számára ma már szinte lehetetlen lakást venni. A kérdést még érdekesebbé teszi az új, kamatmentes MNB lakáskölcsön tervezett bevezetése: a múltbeli adatok alapján lehet következtetni az új támogatás lakásárakra gyakorolt hatására is.","shortLead":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent...","id":"20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74c0968-410a-42ce-8ed6-38202e709535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:52","title":"Elszállhatnak-e ismét a lakásárak az MNB új hitelprogramja miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]