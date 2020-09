Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd részt az eseményen.","shortLead":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd...","id":"20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0726079f-939a-4c0e-b810-6d0c87decd98","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:02","title":"Hatalmas közös hadgyakorlatot tart Kína és Oroszország, bevonták Fehéroroszországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre. A lap úgy tudja, aznap Mészáros Lőrinc fiának esküvőjét tartották ott.","shortLead":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre...","id":"20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca6d04-d7fd-4087-8d74-22097ca95c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:05","title":"Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","shortLead":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","id":"20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a1ab0-f867-4d99-99e5-9749de8066e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:20","title":"Őrült részletekkel lehet még jobban feldobni az új BMW M3/M4-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","shortLead":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","id":"20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6042b93-b8b5-4566-ad1f-77aa9accf2d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:31","title":"77 szegedi egyetemi tanár írta alá a Színművészetit támogató nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","shortLead":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","id":"20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea95a6a3-1b63-4dda-b353-1e06d82558e2","keywords":null,"link":"/sport/20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:15","title":"Szalai Ádám miatt sztrájkba léptek a Mainz focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog elsuhanni mellettünk.","shortLead":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog...","id":"20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fe1306-6154-453c-8e74-38a0dfcb59e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:03","title":"Potenciálisan veszélyes kisbolygó halad el a Föld mellett csütörtök hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz vezethet az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták között. Az elnökválasztás hajrájában a két fél egymást vádolja piszkos manőverekkel, és csak egyvalamiben értenek egyet: a másik kezdte.","shortLead":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz...","id":"20200923_Harci_kurtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204fb3cf-9077-4d51-b33b-37025782a8d0","keywords":null,"link":"/360/20200923_Harci_kurtok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Egész Amerikát átszabhatja Trump az új főbíró jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]