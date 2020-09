Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő tömeg hömpölyög a közterületeken este 10 után. ","shortLead":"Elképesztő tömeg hömpölyög a közterületeken este 10 után. ","id":"20200926_kocsmak_jarvany_britek_rendelet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549f25c-102b-4d93-8248-fdedf77b47c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_kocsmak_jarvany_britek_rendelet_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:09","title":"Bezártak a kocsmák a járvány miatt, a britek az utcákon isznak tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","id":"20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba4700-a113-4a73-8d62-1f808a5c49b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:36","title":"Orbán: Hiába nevezik át a kvótát, attól még kvóta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb részéhez, de az év végéig a PC-sekhez is megérkezik majd.","shortLead":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb...","id":"20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f7398c-f75e-458e-9e86-401b5b77088f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:03","title":"A Doom Eternal lesz a Microsoft első nagy fogása, bekerül az Xbox Game Passba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú modularitás is. Így a felhasználó könnyen válthat egy újabb modellre.","shortLead":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú...","id":"20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d3fd4a-a5c5-4eb1-ba2d-233a603c2d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:03","title":"Jobb kamerát szeretne a telefonjába? Egyszerű: csak vegye ki és cserélje újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","shortLead":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","id":"20200924_lehules_hetvege_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3df489-7790-4e48-af86-abc89177291f","keywords":null,"link":"/elet/20200924_lehules_hetvege_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:41","title":"Jön a lehűlés: vasárnap már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100 darabot még tesztelnek.","shortLead":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100...","id":"20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e0511b-2034-4b53-9069-46bc249c9346","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:15","title":"Szijjártó még ezer lélegeztetőgép beszerzését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus eladja a CIG Pannóniás részvényeit a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-nek.","shortLead":"Az Opus eladja a CIG Pannóniás részvényeit a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-nek.","id":"20200925_Meszaros_Lorinc_CIG_Pannonia_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c508742f-e114-4644-8b43-b933791e47ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Meszaros_Lorinc_CIG_Pannonia_reszveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 22:14","title":"Növelte befolyását Mészáros Lőrinc a CIG Pannóniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]