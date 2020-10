Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta a marihuánát.","shortLead":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta...","id":"20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c220f4-1b43-4091-aed9-50bdf42ae4c6","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:15","title":"Az új-zélandi miniszterelnök beismerte, hogy régebben füvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos, de hasznos is lesz.","shortLead":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos...","id":"20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3539fc-1873-44c8-bc69-576c40b17789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:33","title":"Összeolvad a Messenger és az Instagram üzenős része, teljesen újfajta chatelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","shortLead":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","id":"20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843997c0-cb8e-40cd-a3de-6e0703a55ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","timestamp":"2020. október. 01. 14:23","title":"Napokon belül Magyarországra is megérkezik az androidos Play Pass, az első hónap ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","shortLead":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","id":"20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dda055e-c4ff-48fd-8671-b8d645cdd06c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","timestamp":"2020. október. 01. 12:29","title":"Az EU ötödik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","shortLead":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","id":"20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232ba501-8e97-4c40-9d3e-572813ddc21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","timestamp":"2020. október. 02. 06:54","title":"Háború Karabahban: Lelőttek két azeri repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","shortLead":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","id":"20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9db50-7b35-474d-94be-d83f2ec1d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","timestamp":"2020. október. 01. 07:12","title":"Orbán Ráhel ismét gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","shortLead":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","id":"20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1341897d-2632-4dd1-8760-e2ca2c5d12df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","timestamp":"2020. október. 02. 11:58","title":"Hónapokon át elhallgathatta a szerb kormány a koronavírus áldozatainak kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]