Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és kagylókból állnak. A Greenwave alapítói azt remélik, hogy a találmányuk hamar elterjed a világban, és megoldást kínál a klímaváltozásra.","shortLead":"Mintha a vízben élő esőerdők lennének – legalábbis ilyennek tűnnek azok az élőlénytelepek, amelyek főként hínárból és...","id":"20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aa8d6c-585f-4edf-8f90-50a1f0c6f455","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Viz_alatti_farmokkal_a_fenntarthato_elelmiszertermelesert","timestamp":"2020. október. 11. 20:28","title":"Víz alatti farmokkal a fenntartható élelmiszertermelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár újdonságának, köztük elsősorban az idei iPhone-oknak bemutatása. Az interneten élőben követhetjük az eseményeket.","shortLead":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár...","id":"20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7273d54-ea20-41ca-abd2-71b2896c3e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","timestamp":"2020. október. 13. 10:03","title":"Élőben nézheti ma este az új iPhone-ok érkezését, mutatjuk a hivatalos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című kötetet.



","shortLead":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című...","id":"20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598d91c-ecad-47ee-92b0-fb7e1678c2e3","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","timestamp":"2020. október. 12. 14:20","title":"Bagdy Emőke visszaszólt több mint ezer kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházási költségéből. Az egyházi óvodák viszont közel 5,5 milliárd forinthoz jutottak.","shortLead":"A kormány közel 2 milliárd forintot vett el az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum, valamint a Magyar Állami Operaház...","id":"20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9e9434-5c8c-441c-8ff4-c407ae6b3a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_kormany_penzt_vett_el_az_operahazi_beruhazastol","timestamp":"2020. október. 11. 21:01","title":"A kormány pénzt vett el az operaházi beruházástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","id":"20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d1cce6-9ecc-4e17-a246-e906aa2fb6bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","timestamp":"2020. október. 13. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka 26 éves BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","shortLead":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","id":"20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54228eb7-10e8-4dd1-a8ab-be2ce0e1c371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 12:49","title":"14 millió forintos adót vetnek ki a legszennyezőbb autókra Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]