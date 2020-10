Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri a 80 százalékot, jönnek a második körös ellátóhelyek. ","shortLead":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri...","id":"20201015_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2261d7f8-d1d5-4906-a9f1-9e0e87a4f775","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 15. 12:16","title":"A Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbje lehet a következő Covid-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","shortLead":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","id":"20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4a402-9204-4240-ab37-9296cf78c57a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","timestamp":"2020. október. 14. 06:15","title":"Novák Előd szerint vannak óvodák, ahol \"külső nyomásra\" népszerűsítik a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki az általa rendezett darabok felújítópróbáin végül nem vehet részt személyesen.



","shortLead":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki...","id":"20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fd8259-ed8b-4a87-aa25-5b93889bb721","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","timestamp":"2020. október. 14. 08:41","title":"Rudolf Péter: „Enikő nem örült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni a világjárványtól különösen sújtott szegény országokat, ehhez szerinte globális közös fellépésre van szükség. ","shortLead":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni...","id":"202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057b76b-2dda-43cc-9f7f-3cb9848cf291","keywords":null,"link":"/360/202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Bibliai léptékű éhínség veszélyére figyelmeztet a Nobel-békedíjat kapott ENSZ-szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","shortLead":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","id":"20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffea16a-97fb-47c4-a8bf-0294ec30c7e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","timestamp":"2020. október. 15. 09:15","title":"Novák: A gazdaságot is fellendíti az új lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak majd az első űrhajósok a Mars felé. Ehhez azonban be kell tartani néhány szabályt.","shortLead":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak...","id":"20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791bed88-e0c5-4ae7-8c6d-72dbe456d4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","timestamp":"2020. október. 14. 12:33","title":"Kiadta a parancsot a NASA: a Holdon nincs háború, és a szemetelés is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű forgalmi adóval megadóztatása. Az adó miatt az Európai Bizottság emelt kifogást.","shortLead":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű...","id":"20201015_Kokott_magyar_reklamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6aa6-8c31-4f15-a80d-93f4fecea222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Kokott_magyar_reklamado","timestamp":"2020. október. 15. 11:12","title":"Nyerésre áll a magyar reklámadó az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Twitter betiltotta a levelek közlését, az elnök-vezérigazgató szerint hibásan.","shortLead":"A Twitter betiltotta a levelek közlését, az elnök-vezérigazgató szerint hibásan.","id":"20201015_Nyilvanossagra_kerultek_Biden_fianak_egyes_levelei_az_ukrajnai_Burismakapcsolatokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9499b3e7-6271-4aae-a38f-abba00b4a996","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Nyilvanossagra_kerultek_Biden_fianak_egyes_levelei_az_ukrajnai_Burismakapcsolatokrol","timestamp":"2020. október. 15. 06:05","title":"Nyilvánosságra kerültek Biden fiának egyes levelei az ukrajnai Burisma-kapcsolatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]