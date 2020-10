Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát hibára halmoznak.","shortLead":"Miközben az SZFE diákjai egyre több szövetségest szereznek, Vidnyánszky és emberei, így Szarka Gábor kancellár hibát...","id":"202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a052ee48-672d-4b3d-9c5b-0053b787e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e512e94-e144-4e16-bf61-a02cf8539a68","keywords":null,"link":"/360/202043__szfe__elhuzodo_harc__tankoztarsasag__kijatsszak","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Háborúban már leváltották volna a Színművészeti kancellár-ezredesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők jogait csorbítják, de a családok védelmére hivatkoznak.","shortLead":"A nők jogait csorbítják, de a családok védelmére hivatkoznak.","id":"20201023_abortusz_ellenes_nyilatkozta_magyarorszag_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3150a2a-1fe0-4d53-a79c-090f9abab4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_abortusz_ellenes_nyilatkozta_magyarorszag_trump","timestamp":"2020. október. 23. 11:46","title":"Három európai ország szállt be Trump abortuszellenes kampányába, Magyarország mellett a lengyelek és Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia Libération helyszíni tudósításban magyarázza el olvasóinak a politikai hátteret.","shortLead":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia...","id":"20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b53061-ee6f-4e6a-81f8-a25d94d48bb4","keywords":null,"link":"/360/20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","timestamp":"2020. október. 23. 09:00","title":"Libération – Az SZFE az orbáni cezarománia útjában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette némiképp a nyugaton ismert mintákhoz. Az irány széttartó volt: a középosztály számára a világ szabaddá és egyre sokszínűbbé vált, hirtelen felemelkedett egy sajátos kultúrát hozó új vállalkozóréteg, eközben azonban tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe.","shortLead":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette...","id":"20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8ab0-bd61-45bc-be26-dd93a9a32ae5","keywords":null,"link":"/360/20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","timestamp":"2020. október. 24. 15:30","title":"A szabadság ára: a rendszerváltás és a hétköznapok - Drótvágó sorozat 5. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 2-án országos kijárási tilalom lép életbe.","shortLead":"November 2-án országos kijárási tilalom lép életbe.","id":"20201022_Egy_honapra_bezarnak_az_iskolak_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492d420-8dcb-44e8-9628-b2e44d045c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Egy_honapra_bezarnak_az_iskolak_Szlovakiaban","timestamp":"2020. október. 22. 20:50","title":"Egy hónapra bezárnak az iskolák Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf41422-777d-42b9-8cf1-3ad6d8409463","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német kereszténydemokratáknak új elnököt kell választaniuk, aki egyben a jövő kancellárja is lehet majd, de még nyílt a verseny Angela Merkel tényleges utódlásáért.","shortLead":"A német kereszténydemokratáknak új elnököt kell választaniuk, aki egyben a jövő kancellárja is lehet majd, de még nyílt...","id":"202043__nemet_keresztenydemokratak__partelnokjeloltek__verseny__koronas_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf41422-777d-42b9-8cf1-3ad6d8409463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2c8947-7351-46f4-8174-c21321704a0b","keywords":null,"link":"/360/202043__nemet_keresztenydemokratak__partelnokjeloltek__verseny__koronas_kerdes","timestamp":"2020. október. 24. 16:00","title":"Három férfi pályázik Merkel helyére, közülük kettőnek van oka haragudni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]