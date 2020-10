Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","shortLead":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","id":"20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cb94e6-0071-48fa-9cee-f78332b6f065","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"Egy hónapra leáll a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","id":"20201027_orban_kituntette_cornsteint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac2b7ef-3425-4b09-87a8-b8f03cbd59f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_kituntette_cornsteint","timestamp":"2020. október. 27. 14:21","title":"Orbán: Szorítunk Trump újabb győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat a hivatalos november 3-ai dátum előtt. Az egyik főkampánytéma a Covid–19-járvány, a demokraták szerint Trump nagyon elrontotta a válságkezelést.","shortLead":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat...","id":"20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1c1c-7435-4003-bbb6-96f020bb5a46","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","timestamp":"2020. október. 28. 11:38","title":"Nagyon beindultak az amerikai választók – már hetvenmillióan szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című gazdasági portál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című...","id":"20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36992bd-29a1-4222-9412-9491df7574a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","timestamp":"2020. október. 26. 17:15","title":"Nem pezsgőzik a világ a járvány idején – ezt pedig a franciák is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","shortLead":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","id":"20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6fa84f-9658-46ee-89ea-3bbdd2bd9ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 26. 18:45","title":"Kövér 4,4 millióra büntette Jakabot a krumplis akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.\r

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","shortLead":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","id":"20201028_keanu_reeves_matrix_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ba86b-9b6c-46e2-aec7-cd9df38a19b2","keywords":null,"link":"/elet/20201028_keanu_reeves_matrix_4","timestamp":"2020. október. 28. 09:23","title":"Keanu Reeves levágta a haját a Mátrix 4-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]