[{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.","shortLead":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések...","id":"20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257eb5a6-ee4f-4c0a-b2be-5d3fa8597aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 26. 21:31","title":"Merkel: Drámai a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején hajtott végre egy sikeres tesztrepülést, amely során a sztratoszféra széléig vitték fel a telekommunikációs cég bázisállomását.","shortLead":"A Magyar Telekom mögött is álló Deutsche Telekom partnerével, a Stratospheric Platforms nevű céggel október elején...","id":"20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627e2278-17bc-4cbc-b701-3e08be2b0147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033f21a-adbe-4212-be62-a9c3998339ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_deutsche_telekom_bazisallomas_repulogep_telekommunikacio","timestamp":"2020. október. 26. 08:33","title":"14 km magasra vitt fel a Telekom egy bázisállomást, simán lehetett rajta keresztül telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","shortLead":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","id":"202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac651e-686b-4cea-99bf-50ad4903c87f","keywords":null,"link":"/360/202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","timestamp":"2020. október. 26. 14:30","title":"A halottak napját idézi meg a Trafóban a Fran Palermo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]