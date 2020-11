Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A német vállalat válságba került a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f681eb17-3e13-40de-a592-6821bd017bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Felfuggeszti_miskolci_beruhazasat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. október. 30. 20:19","title":"Felfüggeszti miskolci beruházását a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort és pezsgőt vásárolt.","shortLead":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort...","id":"20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f6d9b-954c-4b5c-bc3f-5d8b61ceeff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2020. október. 30. 16:43","title":"Kabinetiroda: Üzleti ajándéknak vett 36 ezer forintos bort Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek mellett. Az egyik a szellőztetés, anélkül a többi sem működhet.","shortLead":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek...","id":"20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2182406-e518-4340-9a34-6478075c9a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","timestamp":"2020. október. 30. 14:03","title":"Már a szellőztetés is hatékony lehet a koronavírus-fertőzés megelőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","shortLead":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","id":"202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af43bd7-430e-4e99-84f6-b1672a96e909","keywords":null,"link":"/360/202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","timestamp":"2020. október. 30. 12:00","title":"A járvány különös fénytörést ad a „forradalom szálláscsinálójának” tartott darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forint megtakarítást jelent majd, hogy nem lehet akármekkora összeget elkérni közjegyzői díjként - közölte Novák Katalin családügyi miniszter.","shortLead":"Több tízezer forint megtakarítást jelent majd, hogy nem lehet akármekkora összeget elkérni közjegyzői díjként - közölte...","id":"20201101_A_kormany_maximalni_fogja_a_lakasvasarlaskor_fizetendo_kozjegyzoi_dijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c959f-319f-495a-bd63-0dd633c029f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_kormany_maximalni_fogja_a_lakasvasarlaskor_fizetendo_kozjegyzoi_dijakat","timestamp":"2020. november. 01. 08:01","title":"A kormány maximálni fogja a lakásvásárláskor fizetendő közjegyzői díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","shortLead":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","id":"20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2abde56-6ed2-4ea6-968c-437ff9f68cf6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","timestamp":"2020. október. 31. 15:12","title":"Édes meglepetés várta az esőben sorban álló szavazókat Brooklynban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","shortLead":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","id":"20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b3a9d-35cc-4fc2-a2c5-10b2f18eb764","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 30. 21:35","title":"Rekordot döntött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban három nappal az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss kutatás szerint ez akkor is igaz, ha dollármilliókról, -milliárdokról van szó. ","shortLead":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss...","id":"20201101_no_vagyonkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4253569-681c-4654-8610-b691aa228e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_no_vagyonkezeles","timestamp":"2020. november. 01. 09:44","title":"A gazdagság sem változtat a nők és férfiak közötti különbségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]