[{"available":true,"c_guid":"61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika lakóinak átlagéletkora fele annyi, mint az európaiaké.","shortLead":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika...","id":"202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09323a-e276-4c9b-b2ee-bde990a70f74","keywords":null,"link":"/360/202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","timestamp":"2020. november. 04. 16:00","title":"Túlzottak voltak a félelmek, Afrika a vártnál hatékonyabban reagált a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","shortLead":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","id":"20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b441a5-2afb-4b61-bc7f-0c7ed3c708f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","timestamp":"2020. november. 04. 17:02","title":"Donald Trump már kiakadt: gyanúsak neki a levélszavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült munkásságával, a szakmai tudás fölényes birtoklásával és a valóban hosszú éveken átívelő riportjaival magasodott ki az idei mezőnyből\", a pénzjutalommal és a Capa Központ F8 Galériájában kiállítási lehetőséggel járó elismerést pedig az erdélyi katolikus plébánosról szóló riportjáért kapta. A pap Európa- és világbajnok kutyaszánhatjó, 12-13 huskyról gondoskodik. Az ő eltökéltségét, különös hobbiját mutatja be Végh László riportja.","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült...","id":"20201104_Hemzo_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b2ea2-54d5-452b-8cdc-146256b4a601","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201104_Hemzo_dij","timestamp":"2020. november. 04. 18:02","title":"A kutyaszánhajtó plébánosról szóló fotóriportért jár idén a Hemző-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az argentin legendát koponyaűri vérzés miatt kellett megoperálni","shortLead":"Az argentin legendát koponyaűri vérzés miatt kellett megoperálni","id":"20201104_Sikerult_Diego_Maradona_mutetje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e943a2-fa68-4e56-a6cf-868609eaf626","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Sikerult_Diego_Maradona_mutetje","timestamp":"2020. november. 04. 04:47","title":"Sikeres volt Diego Maradona műtétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","shortLead":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","id":"20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da05769d-bdd4-4b8a-a120-eb09c5a2462d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","timestamp":"2020. november. 05. 15:54","title":"Brexit: újabb sikertelen tárgyalási körön vagyunk túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak, akik asztali számítógépen tartják a kapcsolatot távoli partnereikkel.

","shortLead":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak...","id":"20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2baffa-8db1-4367-a614-3b38e54b4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","timestamp":"2020. november. 04. 15:03","title":"Számítógépen használja a Teams szolgáltatást? Hamarosan kap egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]