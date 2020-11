Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek értelmében nagyon valószínűnek ítélik a terrortámadást, de a belügyminiszter szerint csupán óvintézkedésről van szó.","shortLead":"Ennek értelmében nagyon valószínűnek ítélik a terrortámadást, de a belügyminiszter szerint csupán óvintézkedésről van...","id":"20201103_terrorfenyegetettseg_terrorizmus_nagybritannia_priti_patel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24adecb7-2f44-4e02-ab81-e888e8b48746","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_terrorfenyegetettseg_terrorizmus_nagybritannia_priti_patel","timestamp":"2020. november. 03. 20:26","title":"Súlyosra módosították a terrorfenyegetettség szintjét a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. 