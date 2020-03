Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","shortLead":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","id":"20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ca3225-a3eb-4697-a174-445461872200","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","timestamp":"2020. március. 03. 18:27","title":"Ismét lezárják a ferihegyi repülőtér kifutópályáit tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","shortLead":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","id":"20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea744a3-48da-45cb-a519-18e966bb82a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. március. 04. 13:15","title":"Nem fél a koronavírustól a Lego, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik meg a tokiói nyári olimpiai játékokat.","shortLead":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik...","id":"20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581fa92-779d-4aed-850c-dea3c490f50b","keywords":null,"link":"/sport/20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2020. március. 03. 14:45","title":"Akár el is halaszthatják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","shortLead":"A félelem nem lemondási ok – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége.","id":"20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da07280-e97c-4554-84cc-64db6f7238d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nem_fizet_a_biztosito_ha_utazasra_nem_javasolt_tersegben_kapja_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 02. 16:41","title":"Nem fizet a biztosító, ha utazásra nem javasolt térségben kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is megtalálták.","shortLead":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is...","id":"20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c491b0a-8985-487e-84ed-9478189d30db","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","timestamp":"2020. március. 03. 17:32","title":"Farkast kapott le a kameracsapda a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT egyik újítását veszi napirendre, abban az országban, ahol vidéken szinte kötelesség a pálinkafőzés. ","shortLead":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT...","id":"20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959af203-41ec-485c-bf90-889e8a693e40","keywords":null,"link":"/360/20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","timestamp":"2020. március. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha a pálinkafőzés bekerült a NAT-ba, tizedikben lehetne egy jó mojitórecept is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény a Bujákon megvert nő ügyében. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény...","id":"20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477ffea-0806-4052-b567-5869af7427c9","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Radar360: Magyarországon is járt egy koronavírusos beteg, hatalmas EU-s gyorssegély migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]