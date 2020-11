Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére továbbra is tárgyalnak az oltóanyagról egyéb gyártókkal is.","shortLead":"Ennek ellenére továbbra is tárgyalnak az oltóanyagról egyéb gyártókkal is.","id":"20201105_Kinai_vakcinaminta_bevizsgalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b8ebf-1cbe-40fa-9901-24e5b6742f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Kinai_vakcinaminta_bevizsgalas","timestamp":"2020. november. 05. 17:57","title":"Orosz és kínai vakcinamintákat kap bevizsgálásra Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","shortLead":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","id":"20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433558a-3d9d-4f6c-8766-453f67f9a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Elhunyt Gulyás Zoltán volt színész, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","shortLead":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","id":"20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb86eb5d-2832-478f-a286-974305566153","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","timestamp":"2020. november. 04. 19:50","title":"Közel háromezer helyen lesz szűrés a hétvégén Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","id":"20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b46a93-9dd8-4906-9434-abf66eb9577a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","timestamp":"2020. november. 05. 07:59","title":"18,5 millió forintos új Suzuki érkezett Magyarországra: itt a zöld rendszámos Across","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c","c_author":"","category":"sport","description":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","shortLead":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","id":"20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bb8177-1184-46b0-915d-e8fb54e8de49","keywords":null,"link":"/sport/20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","timestamp":"2020. november. 06. 05:51","title":"Európa-liga: Otthon kapott nagy verést a Milan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","shortLead":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","id":"20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fe9be-92cd-43c3-8e74-7d304cf83083","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","timestamp":"2020. november. 05. 16:30","title":"Bécsi merénylet: Az őrizetbe vettek közül négy embert már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]