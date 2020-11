Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai lapban megjelent írásban az áll, hogy megfelelő jogi eszközök híján az unió maga sem tudja, hogyan mászhat ki a csávából a gigantikus helyreállítási alap blokkolása után.","shortLead":"Az amerikai lapban megjelent írásban az áll, hogy megfelelő jogi eszközök híján az unió maga sem tudja, hogyan mászhat...","id":"20201117_magyarorszag_eu_veto_orban_new_york_times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d485e3-858f-4138-8194-ba2e061c48b4","keywords":null,"link":"/360/20201117_magyarorszag_eu_veto_orban_new_york_times","timestamp":"2020. november. 17. 07:30","title":"New York Times: Orbán és a lengyelek túszul ejtették az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e470312d-5dba-40c8-8da2-ccd2de05b908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nagy szám, hogy vannak új híres csatlakozók a közösségi oldalhoz.","shortLead":"Még mindig nagy szám, hogy vannak új híres csatlakozók a közösségi oldalhoz.","id":"20201118_Valakinek_sikerult_megdonteni_David_Attenborough_Instagramrekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e470312d-5dba-40c8-8da2-ccd2de05b908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a708e3-519d-41a1-826c-9a5d73713cdb","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Valakinek_sikerult_megdonteni_David_Attenborough_Instagramrekordjat","timestamp":"2020. november. 18. 10:05","title":"Máris megdöntötték David Attenborough Instagram-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb elfogadja az Európai Unió.","shortLead":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb...","id":"20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ebd9b-4090-4b5e-875e-76b123a178e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 17. 18:25","title":"Német államminiszter: Ez nem a vétók ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","shortLead":"Bár ők a legveszélyeztetettebb korosztály, a legjobb védőfelszerelést ígérik nekik, plusz óránként 1500 forintot.","id":"20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b085cb48-8060-40f2-9f63-c124ec41161a","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_pcr_teszteles_nyugdijasok","timestamp":"2020. november. 16. 19:15","title":"Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Immár másodszor hagy fel a színészettel, de nem mondta ki, hogy végleg.","shortLead":"Immár másodszor hagy fel a színészettel, de nem mondta ki, hogy végleg.","id":"20201116_michael_j_fox_szinesz_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3b9a78-c05c-4b68-bff6-9b91a0b90982","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_michael_j_fox_szinesz_visszavonulas","timestamp":"2020. november. 16. 20:06","title":"Újra visszavonul a színészettől Michael J. Fox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","shortLead":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","id":"20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7ba72-6c7a-49b2-a829-89d21f446384","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]