Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és ez baj.","shortLead":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és...","id":"20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf506fe-8ffd-4251-9e87-b1f57c8f6b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","timestamp":"2020. november. 23. 19:03","title":"Betiltja a Facebookot Salamon-szigetek kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5347a99-1be5-45df-a5bd-36ee8a2cced8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Isten éltessen, Mari!\" – üzenték a színésznőnek a kollégái. ","shortLead":"\"Isten éltessen, Mari!\" – üzenték a színésznőnek a kollégái. ","id":"20201123_Enekkel_koszonti_a_Nemzeti_tarsulata_a_szuletesnapos_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5347a99-1be5-45df-a5bd-36ee8a2cced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0fc7b-438e-4df6-9e1c-50b8acefbe2f","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Enekkel_koszonti_a_Nemzeti_tarsulata_a_szuletesnapos_Torocsik_Marit","timestamp":"2020. november. 23. 11:52","title":"Énekkel köszönti a Nemzeti társulata a születésnapos Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina – közölte az oltóanyag kifejlesztését finanszírozó RDIF orosz állami befektetési alap, amelynél már a készítmény világpiaci árát is meghatározták.","shortLead":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű...","id":"20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9b37a0-5bca-4a1e-a2b7-31fa66dd40a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Oroszország: 95 százalékos a vakcinánk, egy oltás ára 3000 forint alatt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az, amelyikből a magyar kormány 5 millió adagra szerződött le korábban. A Moderna és a Pfizer fejlesztései bőven 90 százalékos hatékonyságúak.","shortLead":"Ez az, amelyikből a magyar kormány 5 millió adagra szerződött le korábban. A Moderna és a Pfizer fejlesztései bőven 90...","id":"20201123_oxfordi_egyetem_astraZeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea4aae-1903-4480-b9b4-3ac89e04f926","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_oxfordi_egyetem_astraZeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 23. 08:56","title":"Az Oxfordi Egyetem vakcinája 70 százalékos védettséget ad a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát, az influenzát, és kiirtja a vírusokat, valamint a baktériumokat. 1,2 millió forint bevétele lett, mielőtt vádat emeltek ellene.","shortLead":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát...","id":"20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba7c2f6-7f7e-4a72-a4c5-de6d0cfb90de","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","timestamp":"2020. november. 23. 10:55","title":"Hipószerű oldatot árult vírusirtóként és egymilliót kaszált egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban dolgozókat meg egyszerűen egyenként magamhoz ölelném\" – írta. ","shortLead":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban...","id":"20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028920da-5382-4032-9237-ab7f399f52d5","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","timestamp":"2020. november. 24. 09:24","title":"Majkát kiengedték a kórházból, és végtelenül hálás a balassagyarmatiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]