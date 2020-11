Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban dolgozókat meg egyszerűen egyenként magamhoz ölelném\" – írta. ","shortLead":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban...","id":"20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028920da-5382-4032-9237-ab7f399f52d5","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","timestamp":"2020. november. 24. 09:24","title":"Majkát kiengedték a kórházból, és végtelenül hálás a balassagyarmatiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","shortLead":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","id":"20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fb9a5-d69e-4833-941d-58511cf5a1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","timestamp":"2020. november. 24. 16:17","title":"Jó hír a magyar gazdaságnak: a vártnál kisebb pofont kapott a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","shortLead":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","id":"20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651b7d4c-cd6b-43bc-9a5d-31aae3723d61","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. november. 23. 11:31","title":"Trump támogatója szándékosan lehelt rá két nőre, most vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét, de az okok között akadnak belpolitikai természetűek is.\r

","shortLead":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét...","id":"202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def31b16-15a6-4193-83e0-4b560b114fc0","keywords":null,"link":"/360/202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","timestamp":"2020. november. 23. 15:00","title":"Igazi hungarikumoktól is függ a magyar cégek profitja – HVG Top 500 rangsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","shortLead":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","id":"20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537af32-6c6c-476e-aec7-54ca2c60b565","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","timestamp":"2020. november. 23. 22:40","title":"Válaszolt a kormánynak George Clooney: Várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]