[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei.","shortLead":"A 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei.","id":"20200306_koronavirus_szerbia_fertozes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a8826b-2794-4922-b531-7d71474ee155","keywords":null,"link":"/elet/20200306_koronavirus_szerbia_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 06. 11:38","title":"Magyarországról hazatért férfi az első szerbiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi szakemberek is hangsúlyoznak. Ezt azonban sokszor nekik sem sikerül betartani. Videó.","shortLead":"Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi...","id":"20200306_kezmosas_arc_szem_orr_piszkalasa_koronavirus_jarvany_megelozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5049bf-f2f4-4694-a9c6-d9f05a14a4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_kezmosas_arc_szem_orr_piszkalasa_koronavirus_jarvany_megelozese","timestamp":"2020. március. 06. 08:44","title":"Tudja, mit ne csináljon egy koronavírus-járvány idején? Hát például ezt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért 107 millió forintnak megfelelő dollárt adtak.","shortLead":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért...","id":"20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795ce7a4-a1ab-46cf-8435-c212e46b1901","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","timestamp":"2020. március. 07. 19:20","title":"Nem őriz véletlenül a szekrényében egy ilyen masinát? Kőgazdag lehet, ha eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","shortLead":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d86b5-b9f6-4685-9524-309094897e01","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","timestamp":"2020. március. 07. 16:11","title":"Kormány: Elmarad a március 15-i központi ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]