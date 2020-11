Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát

A szervezet továbbra is együttműködik a fővárossal, hogy javuljon a budapesti levegő minősége.

A Levegő Munkacsoport nem veszi át a Budapestért díjat, Karácsony ezt figyelmeztetésnek veszi

Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen fogvatartás körülményei miatt megítélt összeget továbbra is ki kellene fizetni, de a pénzhez sokkal könnyebben hozzáférhetne az állam. Az igazságügyi tárca javaslatai között több olyan is szerepel, ami az áldozatokat segítené.

Elkészült a törvényjavaslat: adótartozást is behajthatna a börtönkártérítésekből az állam

Az együttes 1981-ben turnézott Argentínában, ahol találkoztak az ország szupersztárjával.

Zseniális fotóval emlékezett Maradonára a Queen gitárosa

Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul adott ki egy figyelmeztetést. Azt írták, a szer akár mérgezést is okozhat. Figyelmeztet a Nébih: Ne vegyen be senki állatgyógyszert a koronavírus ellen

Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.

Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél

A Quarabag sajtófőnöke lényegében népirtásra buzdított. Súlyos pénzbírságot is fizethet érte.","shortLead":"A Quarabag sajtófőnöke lényegében népirtásra buzdított. Háborút vitt a fociba, örökre eltiltotta az UEFA egy azeri klub sajtófőnökét

A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP pártalapítványa. Megszereztük az elmúlt 5 év költéseit.

Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa