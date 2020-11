Cikkünk frissül

Csütörtökön Magyarországon járt a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, majd az Orbán Viktor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón mindketten az uniós költségvetés vétójáról beszéltek a jogállamisági feltételek elleni tiltakozásul, így a szokásos péntek reggeli interjú is ezzel kezdődött, a témáról 13 percet beszéltek úgy, hogy Nagy Katalin műsorvezető szerint is fontosabb a másik téma, a járvány.

Miután Orbán az uniós vitával kapcsolatban újat nem mondott, ezért a másik témát vesszük cikkünkben előre.

A járványhelyzetről Orbán azt mondta, két frontvonal van most, a kórházakban és az iskolákban. Az első csatatéren, vagyis a kórházakban életeket mentenek meg, az iskolákban pedig munkahelyet. Ugyanis ha a szülő nem tudja beadni a gyereket az iskolába, nem tud elmenni dolgozni, ami a megélhetését veszélyezteti.

Orbán ezután olyan számot mondott be, ami a reggeli interjú időpontjában még nem volt nyilvános: arra utalt, hogy a kórházban ápoltak száma hamarosan eléri a 10 ezret, és jelenlegi 9500 koronavírusos beteget emlegetett, ami egy óriási ugrás lenne a tegnap közölt 7537 ápolthoz képest. Az ápoltak száma jellemzően kétszázzal emelkedik egy nap alatt. Ha megjönnek a friss számok, ebben a cikkben is közölni fogjuk.

Orbán közölte,

a kórházakban nem lát biztató jeleket, az ápoltak száma csak a fertőzöttek arányában csökken.

Hangsúlyozta, másfélszer ennyi tartalék van még a rendszerben, úgy látja, az egészségügy állni fogja a sarat. A szigorú intézkedések két hete léptek életbe, a fele még hátra van (hiszen azok december 10-ig alkalmazhatók), Orbán kitartást kért mindenkitől. Optimista, de nem azért, mert az adatok változnának.

Az iskolákban már elkezdték a tesztelést, itt szóba került Orbán tegnapi "gerillakciója", mikor egy csapatot elvitt tesztelni Bicske környékén. A tesztelés önkéntes, abban kevés tanár nem akar részt venni. Az első heti szűrés után - tehát most hétvégére - kapnak már egy általános képet, az opreatív törzs pedig úgy döntött, a szűrést folytatják jövő héten is.

Nagy rákérdez arra, a tesztelést végző orvostanhallgatóknak megfelelő-e az öltözéke, mert egy DK-s politikus a hét elején azt állította, ez nem így van. Orbán erre azt mondta, ahol ő járt csütörtökön, ott minden rendben volt, bajtársisas és szeretetteljes hangulatot tapasztalt.

Nagy rákérdezett az oltási tervre is, amit Orbán szavai szerint már hetekkel korábban kidolgoztak. 13 ezer helyszínt jelöltek ki tömeges oltásra, azonban december-január környékén még nem lesz elég oltás, így arra is van egy tervük, először a védekezésben részt vevőket és a sérülékeny csoportokat oltják be. Miután erről már beszélt korábban is, nem részletezte tovább, viszont bejelentette,

a torlódás elkerülése érdekében "talán" jövő héttől vetethetik előjegyzésbe magukat azok, akik oltást kérnek.

Neten és levélben lehet majd jelentkezni, aki föliratkozik, az elsők között juthat oltáshoz. (Feltételezhetően a tömeges oltás során, amit Orbán korábban nagyjából tavaszra tett. Arról most nem beszélt, hogy több mint 12 millió vakcinát foglalt be Magyarország - amihez még jön az orosz, kínai és esetleges izraeli oltás is -, ahogy arról sem, hogy a Pfizer mégsem szállít első körben Európába, tehát több millió oltás kiesett.)

Nagy Katalin megkérdezte azt is, mire lehet számítani karácsonykor. Orbán azt mondta, az operatív törzs elkezdett foglalkozni a kérdéssel, átnézték a nyugati tapasztalatokat is. A síelésről van egy vita, a németek, olaszok zárnának, az osztrákok nem, Orbán viszont arra kérte a magyarokat, ne foglaljanak külföldi síelésre szállást, mert nem tudják beváltani.

Illetve be tudják, mert senkit nem lehet bezárni, de hazajőve szigorú ellenőrzés és karantén vár majd rájuk.

A járvány első hulláma bizonyítottan a síeléshez volt köthető több külföldi országban, ezért is lesznek szigorú szabályok.

A másik vita a karácsonyról szól, de egyelőre nem tudják megmondani, milyen szabályok szerint kell majd élni a karácsonyi ünnepek és újév idején. A szívükre hallgatva szeretnék, ha minden család tudna találkozni, de hogy megengedhetjük-e magunknak ezt, 8-10 napnál előbb nem tudja megmondani, a kormány csak akkor fog dönteni a kérdésben.

A műsor ezzel a kérdéssel ért véget, viszont ahogy említettük, az uniós vitával kezdődött. Orbán itt hosszan beszélt arról, hogy Magyarország és Lengyelország nem gondolta meg magát, kitart a vétó mellett, és ismertette korábban hangoztatott érveit is. Röviden: most a bajban lévő uniós országokat kell megsegíteni - hangsúlyozta, hogy Magyarország nincs köztük -, a politikai vitákat pedig félre kell tenni. Mások viszont úgy gondolják, épphogy össze kell kötni a válságkezeléssel a kérdést. A "támadást" nyáron már elhárították, de az Európai Parlament elérte, hogy a német elnökség mégis összekapcsolja a két dolgot, ami Orbán szerint rossz és felelőtlen álláspont, amellyel tönkretesznek számos európai országot.

Nagy Katalin megkérdezte, hogy próbálják-e megosztani a lengyeleket és a magyarokat. Orbán arról beszél, mindig kéznél van a véső és kalapács, de szerinte Közép-Európa meg tudja védeni a nemzeti szuverenitását, a keresztény hagyományokat, és ellen tud állni a bevándorlásnak. Orbán nagy perspektívát lát a Közép-európai államok együttműködésében. "Együtt könnyebben válunk erősebbé, mint egymás rovására." Ez történik, a következő 10 év a Közép-európai országok együttműködéséről fog szólni.

Lesz-e megegyezés? Megegyezni mindig meg lehet, de a pozíciók világosak. Hogy a válságkezelő alap és a költségvetés létrejöjjön, ahhoz kell a lengyel-magyar szavazat. A politikai viták összekötése a gazdasági kérdéssel néhány ország politikai döntése. A politikai akarton lehet változtatni, a mienken nem - mondja. Orbán nem kompromisszumot akar kötni, hanem megoldást akar találni. A bajba jutott államok mihamarabb kapjanak pénzt, induljon el a 7 éves költségvetése - ez a feladat. Erre kell összpontosítani. Ez szilárd pozíció.

Orbán szerint világosan megnevezték azt a főszereplőt, aki szövi, mint pók a hálót a szervezkedéseket, ő Soros György. Legjobb lenne, ha hazamenne Amerikába, nem tudja, miért kell Soros szavát figyelembe venni uniós kérdésekben. Sorosnak nem lehet semmilyen befolyása sem európai politikai kérdésekben. Ő már 15-16-ban megírta, hogy akik nem engednek be bevándorlókat, meg kell büntetni. Orbán szerint az EP javaslata arról szól, ha nem engedünk be migránsokat, megbüntetnek minket. Brüsszel szerint csak az a jogállam, amely bevándorlókat fogad. Ez Soros javaslata, ezt képviseli az EP, nem volt helyes, hogy ennek engedtek.

A Project Syndicate "vétójára" azt mondja, "éljen a baloldali sajtószabadság", szerinte a választ az európai vitakultúra alapján le kellett volna hozni a választ.

Nagy ráerősít Orbánra, hogy van olyan biztos, aki több bevándorlót akar a munkaerőpiaci gondok miatt, miközben déli országoknak is elegük van. A brüsszeli bürokraták fordítva ülnek a lovon, Orbán szerint lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy a bevándorlás megoldja a problémákat, de Orbán szerint a bevándorlás maga a probléma. Orbán szerint amíg ő miniszterelnök, Magyarország nem lesz bevándorlóország, "Magyarország a magyaroké." Itt még így van, Nyugat-Európában már nincs így.