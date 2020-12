Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára
A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.
2020. december. 02. 16:31

Még egy esélyt kapott a főváros városházi krízisszállója
A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.
2020. december. 02. 18:40

Így néz ki Trumpék utolsó karácsonya a Fehér Házban
A first lady mutatta meg az idei dekorációt.
2020. december. 01. 10:45

Tényleg megjött a tél: Nagykanizsán már havazik
Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.
2020. december. 02. 20:29

Putyin elrendelte a tömeges oltást Oroszországban
A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől kaphatják meg az önkéntesek.
2020. december. 02. 17:36

Egy háziorvos és egy főnővér is meghalt koronavírusban
Már húsz egészségügyi dolgozó vesztette életét a járványban Magyarországon.
2020. december. 01. 21:15

Jávor Benedek: A Fidesz sorosozó politikája finanszírozza a gangbang partikat és a jachtokat
A Párbeszéd politikusa szerint nincs politikai stratégiája a kormánypártnak Magyarország és az EU jövőjéről.
2020. december. 01. 18:39

Tűzgömb jelent meg Japán felett, akkora, hogy beragyogta az éjszakát
Vasárnap hajnalban lépett be a Föld légkörébe, így vált meteorrá az a meteorit, ami Japán felett robbant darabokra.
2020. december. 02. 09:03 A kétes hírű oltást jövő héttől kaphatják meg az önkéntesek.","shortLead":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. 