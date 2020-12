Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fb13575-5e41-4965-ab58-f9d382d7bdbe","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201224_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb13575-5e41-4965-ab58-f9d382d7bdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d815ad-0c6d-4f6e-875c-8b2c3c82db7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","shortLead":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","id":"20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e04c1e-1fef-4f94-9ed6-9a95fa46502c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","timestamp":"2020. december. 23. 14:13","title":"Orbán már a digitális vakcinaigazolásról beszél, amit a Belügyminisztérium fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint az egyesült ellenzék 4-5 százalékkal magasabb támogatottsággal bír, mint a kormánypártok.\r

\r

","shortLead":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint...","id":"20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4496055-4a57-454f-a7d2-000fbc327686","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 23. 16:12","title":"Újra esett a Fidesz, már a bizonytalanok is többen vannak, mint a kormánypártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","shortLead":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni belőle. Év végi válogatás néhány olyan ötletből, amely a koronavírus-járvány nélkül sosem született volna meg. ","shortLead":"Számtalan vállalkozót ismerünk, aki a legrosszabb helyzetben is feltalálja magát és igyekszik a legtöbbet kihozni...","id":"20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6932ffb-b56e-4f08-8b87-186c80cbbdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Az_online_kocsmazastol_es_tanciskolatol_a_sehova_nem_repulo_legitarsasagig__az_ev_nehany_fura_otlete","timestamp":"2020. december. 23. 13:47","title":"Az online kocsmázástól és tánciskolától a sehova nem repülő légitársaságig – az év néhány fura ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó – LG dobhatja piacra az első csúsztatható kijelzős telefont. Van, aki már néhány specifikációját is tudni véli.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó –...","id":"20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eccd87-e830-4f6a-9abc-5fcaaaffea09","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. december. 24. 14:03","title":"Egyedülálló telefont adhat ki az LG, csúsztatható kijelzője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes hagyományokat törnek meg annak érdekében, hogy jövőre is együtt ünnepelhessenek. Körkérdést tettünk fel hat magyar írónak, hogyan töltik az idei karácsonyt, befolyásolja-e a járványhelyzet a családi szokásaikat. Elhalasztott karácsonyok, feladat nélkül maradó gesztenyegolyó- és salátafelelősök, jövő tavasszal készülő ünnepi halászlé – és a remény, hogy egyszer ezen is túl leszünk: Grecsó Krisztián, Karafiáth Orsolya, Cserna-Szabó András, Harag Anita, Tompa Andrea és Vámos Miklós megírta, hogyan készül az ünnepre járvány idején.","shortLead":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes...","id":"20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499340b-6156-422f-91f5-8377418024dd","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","timestamp":"2020. december. 23. 20:00","title":"„Az igazi karácsonyi ajándék az volna, ha 2020-ból egyszerűen fölébredhetnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","shortLead":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","id":"20201224_Novak_Katalin_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502280a2-0537-4afd-bb44-c8fc6c28dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Novak_Katalin_interju","timestamp":"2020. december. 24. 11:34","title":"Novák Katalin: Egy valóban kereszténydemokrata közösség nem önmagáért a hatalomért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]