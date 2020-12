Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c1f4767-f706-4b8a-a5ae-e8724b38e0ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer Magyarország szakértői a cég koronavírus elleni védőoltásának hatásosságáról, biztonságosságáról és szállításának nehézségeiről beszéltek egy sajtóeseményen.","shortLead":"A Pfizer Magyarország szakértői a cég koronavírus elleni védőoltásának hatásosságáról, biztonságosságáról és...","id":"20201228_koronavirus_pfizer_biontech_vakcina_magyarorszag_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1f4767-f706-4b8a-a5ae-e8724b38e0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e404af-a6cb-4b70-a7f1-02cf86551192","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_koronavirus_pfizer_biontech_vakcina_magyarorszag_oltas","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Hónapok múlva derülhet ki, meddig véd a Pfizer és a BioNTech vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","shortLead":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","id":"20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f888f7-7a31-4afd-a771-3a7290b8a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","timestamp":"2020. december. 29. 09:21","title":"375 km/h végsebességűnek ígérik az első albán szupersportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","shortLead":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c3ef00-4e22-441c-9baa-2e83d66e542d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","timestamp":"2020. december. 29. 15:35","title":"Épp a földrengésről tudósított a horvát riporter, amikor jött egy erős utórengés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","shortLead":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","id":"20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e36be0-6fe8-441e-b774-c3f93d1133b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","timestamp":"2020. december. 29. 10:25","title":"Sertéspestis végzett a miskolci állatkert egy vaddisznójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","shortLead":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","id":"20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e6de3e-3a31-4b74-928e-2e9373ac1a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","timestamp":"2020. december. 29. 11:50","title":"Túl gyors a fejlesztés? Meddő leszek? Allergiát okoz? Kemenesi Gábor megválaszolta a legfontosabb kérdéseket a Covid-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","id":"20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eed680f-a3bf-49f1-b850-06968eff0cdf","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","timestamp":"2020. december. 30. 17:56","title":"Meghalt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","shortLead":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","id":"20201229_idojaras_kedd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd0fb3-f87b-4efc-b1e2-528569969c03","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_idojaras_kedd","timestamp":"2020. december. 29. 07:22","title":"Napsütéses idő lesz délen, de keleten viharos szélre figyelmeztnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]