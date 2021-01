Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak a jogviszonyban van lényeges különbség a jelenlegi működéshez képest.","shortLead":"Bács Zoltán szerint sok fog múlni a stratégiát és felügyeletet ellátó kuratórium összetételén. Úgy látja, hogy csak...","id":"20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eef59f-b160-4375-baaf-42fea2c35820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9488f2e-4991-43bc-b9ca-fa0c47b2257d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Debreceni_Egyetem_kancellar_modellvaltas_autonomia","timestamp":"2021. január. 12. 16:17","title":"A Debreceni Egyetem kancellárja a modellváltásról: Az intézményi autonómia nőni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","shortLead":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","id":"20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d324756-3d95-4963-92c0-610275c73ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","timestamp":"2021. január. 12. 18:02","title":"Autók nélküli város épül a világ legnagyobb olajországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert abból már van kettő is az egyházmegyében.","shortLead":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert...","id":"20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd2876-3898-48d7-8b71-779a1cc1daae","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","timestamp":"2021. január. 13. 12:37","title":"Erdő Péter a \"Makovecz-székesegyházról\": Nincs szükség egy ekkora új templomra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","shortLead":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

","id":"20210113_Koronavirus_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76c799a-2e7f-4cd1-9ce7-f99e90a247a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Koronavirus_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 13. 19:28","title":"1500-nál is több halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","shortLead":"Összekötni a kellemetlent a hasznossal: mit tanulhatunk Donald Trumptól?","id":"20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9a8d20-ff8e-41f5-9693-cc14da152a06","keywords":null,"link":"/360/20210112_Roth_Elza_A_vilag_elso_szamu_tuzfeszke_elnokvaltaskor","timestamp":"2021. január. 12. 18:15","title":"Róth Elza: A világ első számú tűzfészke elnökváltáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","shortLead":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","id":"20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869963cd-c2d4-4c58-88f6-b6c553b20619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","timestamp":"2021. január. 13. 12:25","title":"Kifejlesztették a nyakörvet, ami lefordítja a kutyaugatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2021. január. 14. 09:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"}]