[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült Királyságban már 3 millió embert oltottak be. Börtönbe mehet Boldog István. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült...","id":"20210115_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa10a0c-0cea-4bc9-b4ed-d387033b79f3","keywords":null,"link":"/360/20210115_Radar360","timestamp":"2021. január. 15. 08:00","title":"Radar360: Jöhet a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","id":"20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290d54-3af3-459b-b5e2-6f87867f20a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította az ellenzéki összefogást Hoppál Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon. A „próbavásárlást” a NATO stratégiai kommunikációs központja (Stratcom) végezte hírhedt orosz trollgyáraknál. ","shortLead":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon...","id":"202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b394883c-b88d-4c44-8ddd-1c6b8d3bca06","keywords":null,"link":"/360/202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","timestamp":"2021. január. 14. 12:00","title":"Egy kísérlet kedvéért trollokat rendelt a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple egy olcsóbb iPhone-t. Sokan remélik is ezt, ugyanis az már bebizonyosodott, hogy az Apple még a pénztárcabarátabb modelljeinél sem megy egy szint alá.","shortLead":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple...","id":"20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a608718-ce88-47b1-aadf-aaad2dad1e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","timestamp":"2021. január. 15. 12:03","title":"Olcsóbb iPhone érkezhet áprilisban, talán kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9225fc5d-4f4f-4ceb-a497-bc329ff5eeb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 1,4 milliárd dollárért vette meg a Nuvia nevű céget, amelynek megszerzésével igazi nagyágyúkat igazoltak le.","shortLead":"A Qualcomm 1,4 milliárd dollárért vette meg a Nuvia nevű céget, amelynek megszerzésével igazi nagyágyúkat igazoltak le.","id":"20210114_qualcomm_nuvia_processzor_felvasarlas_manu_gulati_john_bruno_gerard_williams","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9225fc5d-4f4f-4ceb-a497-bc329ff5eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ba4dab-1c40-437b-a91c-4be13b5a4af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_qualcomm_nuvia_processzor_felvasarlas_manu_gulati_john_bruno_gerard_williams","timestamp":"2021. január. 14. 19:03","title":"414 milliárdért vett egy kétéves céget a Qualcomm, jó befektetés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is ösztönzi őket.","shortLead":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is...","id":"20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e40f48-8038-4ffb-a186-e58d76fa40c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","timestamp":"2021. január. 16. 10:21","title":"Pénzt kapnak a román háziorvosok, ha rábeszélnek valakit a koronavírus elleni védőoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]