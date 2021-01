Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","shortLead":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","id":"20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3102-1f97-4a4e-a2db-2cd87570c471","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","timestamp":"2021. január. 14. 13:52","title":"Bemutatta budai parlamenti képviselőjelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem beszélt.","shortLead":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem...","id":"20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ce5f86-c21d-470d-9bca-b05f532bf608","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","timestamp":"2021. január. 14. 06:07","title":"Trump: Egyértelműen elítélem az erőszakot, amelynek a múlt héten lehettünk tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket és haláleseteket jelentették.

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket...","id":"20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b2d4-f9bd-4305-a72f-08c5cb1fd577","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:08","title":"Megérkezett Kínába a koronavírus eredetét kutató tudóscsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","shortLead":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","id":"20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4fedbd-292f-477f-b15a-982c84954db0","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 15. 14:23","title":"Már a brazil koronavírus-mutáció is megjelent az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati Szolgáltatások Üzletág vezérigazgató-helyettesi pozícióját – közölte a szolgáltató. A felsővezetői pozíciót az Apple-től tavaly év végén érkezett Dobó Mátyás tölti majd be.","shortLead":"Március 31-én távozik a Vodafone Magyarországtól Király István, aki 2014 óta töltötte be a Vodafone Vállalati...","id":"20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7a3d83-6e53-4b49-844d-f9b75ed4722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67addc77-3436-4b41-98f9-97d1f08d495a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_dobo_matyas_vodafone_vezerigazgato_helyettes_kiraly_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 18:33","title":"Az Apple-től átigazoló Dobó Mátyás a Vodafone új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","shortLead":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","id":"20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d93a60-d303-4a2e-863e-e76dfcd04181","keywords":null,"link":"/sport/20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. január. 14. 12:26","title":"Gulyás: A kormány nyitott arra, hogy az olimpikonok soron kívül kapjanak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben az egészségügyi dolgozókat és az időseket oltják be.","shortLead":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben...","id":"20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83691f8c-5304-4935-aa22-78438532706d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","timestamp":"2021. január. 13. 21:07","title":"Törökországban használni kezdik az 50 százalékos hatékonyságú kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]